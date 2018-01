Rai | il M5s contro Fazio e Vespa E si trovò solo

Vigilanza Rai - riesplode il caso Fazio-Vespa. M5s : “No agli ‘artisti’ - siano esclusi dalla campagna elettorale” : La campagna elettorale parte da San Macuto, il palazzo di Roma dove si riunisce la commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Ed è un debutto feroce. I partiti devono approvare il regolamento sulla par condicio nel servizio pubblico (spazi uguali ai candidati) e l’elenco – stilato dal dg Mario Orfeo – dei programmi e dei conduttori da inserire in palinsesto. Il voto finale è in programma domani 9 gennaio, ma già oggi sono iniziate le polemiche. ...

Etruria - Ghizzoni su CarRai : “Amico - non interlocutore politico”. Al M5s : “Fondazione Open? Sono un asociale…” : “Per me Carrai era un amico, una persona che conoscevo, non ho pensato al suo ruolo (in quel momento ndr), lui stesso nella mail dice ‘mi è stato chiesto di…'” Lo ha detto l’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni in commissione di inchiesta sulle banche commentando la mail di Marco Carrai in cui quest’ultimo lo sollecitava su Banca Etruria. “Non l’ho mai considerato un interlocutore politico” ...