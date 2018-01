Quattro mesi senza telefono | che fare

Gli ultimi Quattro mesi della città di Fondi : il bilancio quadrimestrale del sindaco De Meo : ... le proiezioni in 3D, l'allestimento del presepe artistico, mercatini, iniziative per i bambini, la mostra di pittura ispirata al cinema di De Santis, concerti e spettacoli con il coinvolgimento ...

Nove anni e Quattro mesi al maestro pedofilo di San Giuliano milanese - molestò 7 bimbe delle elementari : Insegnava in una scuola elementare. Le vittime di palpeggiamenti nelle parti intime avevano dai 7 agli 8 anni, l'uomo fu incastrato da telecamere e microspie in...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : annullata l’inibizione per tre mesi di Dearica Hamby. L’americana sarà squalificata per Quattro partite : La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso della Passalacqua Ragusa e di Dearica Hamby, relativamente all’inibizione per tre mesi comminata all’americana dopo le vicende di circa dieci giorni fa. Il reclamo è stato accolto parzialmente, perché la 24enne dovrà comunque scontare una squalifica, di quattro partite (una già scontata). Non si tratta più di un’inibizione, dunque: ciò significa che l’americana ...

Atti persecutori - un anno e Quattro mesi di condanna per un 63enne : CRONACA - Era accusato di Atti persecutori nei confronti della ex compagna e della sua famiglia un 63 enne di Valenza, finito agli arresti lo scorso luglio. Il tribunale di Alessandria lo ha ...

Uccise ladro - condannato a nove anni e Quattro mesi - : Il pm aveva chiesto 16 anni, per la Corte è omicidio volontario. Il 14 dicembre l'uomo aveva sparato in strada con un fucile a Eduard Ndoj, che era entrato nell'abitazione del fratello a Serle

Omicidio Niccolò Ciatti - la fidanzata : «Quattro mesi aspettando il suo ritorno» : «Quando penso a Niccolò ricordo il suo ultimo messaggio: “Buonanotte amore, a tra poco”. Non me lo aveva mai scritto prima di andare a dormire, non so perché quella sera l’ha fatto. Io non credo nel destino, non credo in niente ma quella frase mi è rimasta impressa. “A tra poco” glielo ripeto ogni giorno da quattro mesi a questa parte, anche se poco non sarà mai». Ilaria ha 20 anni, è la fidanzata di Niccolò Ciatti, ...

Milano capovolta in Quattro mesi : di Franco Ordine A lzi la mano chi ha scommesso, in tempi non sospetti, sull'Inter, la stessa Inter scombiccherata di un torneo fa, rimessa in piedi da Spalletti con l'arrivo di pochi e azzeccati ...

Bollette a 28 giorni stop comincia tra Quattro mesi. Definitivo da Dl Fiscale : Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla misura. Se non lo fanno devono rimborsare 50 euro ogni cliente più 1 euro per ogni giorno che passa a partire.

Bollette a 28 giorni - le nuove regole con blocco ufficiale entro Quattro mesi : Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla misura. Se non lo fanno devono rimborsare 50 euro ogni cliente più 1 euro per ogni giorno che passa a partire.

Stop bollette a 28 giorni entro Quattro mesi al via. E' definitivo in Dl Fiscale : Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla misura. Se non lo fanno devono rimborsare 50 euro ogni cliente più 1 euro per ogni giorno che passa a partire.

Stop bollette a 28 giorni definitivo - tra Quattro mesi si comincia da Dl Fiscale : Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla misura. Se non lo fanno devono rimborsare 50 euro ogni cliente più 1 euro per ogni giorno che passa a partire.

Quattro mesi sulla Stazione Spaziale : il punto della situazione con Paolo Nespoli : Proprio in questi giorni l’astronauta ESA Paolo Nespoli fa il punto sugli esperimenti portati avanti sulla Stazione Spaziale Internazionale, in orbita a circa 400km sopra di noi, dove risiede già da Quattro mesi. Potete trovare i dettagli nelle pagine in italiano del blog di missione, la missione VITA, ma potrete anche ascoltare in diretta dalla viva voce di Paolo i propri commenti durante il collegamento con le scuole previsto per domani ...

Germania - libertà su cauzione per Fabio Vettorel - il 18enne in carcere da Quattro mesi per i disordini al G20 di Amburgo : A Fabio Vettorel è stata concessa, di nuovo, la libertà su cauzione. A stabilirlo è stata la corte di Cassazione tedesca, che ha respinto il ricorso presentato dalla Corte d’Appello. La Suprema corte ha deciso che il 18enne veneto potrà lasciare il carcere di Amburgo con il pagamento di una cauzione da 10mila euro e la nomina di una persona che ne abbia procura. Il ragazzo italiano era stato arrestato nella città tedesca il 7 luglio ...

Troppi furti alla Bela Rosin - il mausoleo chiude per Quattro mesi : Da ieri il mausoleo della Bela Rosin è chiuso per lavori . Per quasi quattro mesi il 'Pantheon' in Strada Castello di Mirafiori, punto di prestito libri ma anche location per spettacoli teatrali, mostre e presentazione di saggi e romanzi, sarà inaccessibile per un intervento legato alla sicurezza. Non ci sono parti pericolanti, anche se gli operai lavoreranno anche sul ...