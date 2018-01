Pyongyang-Seul | il vertice della pace

Coree - martedì vertice ai massimi livelli tra Pyongyang e Seul - : Il prossimo 9 gennaio la delegazione del Nord sarà guidata da Ri Son-gwon, presidente del Comitato per la riunificazione pacifica, mentre per il Sud ci sarà il ministro dell'Unificazione Cho Myoung-...

Olimpiadi - Pyongyang : sì ad offerta Seul : 6.30 Secondo l'agenzia sudcoreana, Yonhap,la Corea del Nord ha accettato l' offerta di Seul e discuterà la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali di PyeongChang. Una svolta maturata su spinta del leader Kim Jong-un, che ha apprezzato l' offerta di colloqui intercoreani di alto livello avanzata dal presidente sudcoreano Mon Jae-in. "Avremo contatti stretti con il Sud in un modo sincero e leale", ha detto il capo dell'agenzia ...

Seul a Pyongyang : trattiamo sulle Olimpiadi : La Corea del Sud ha proposto di tenere colloqui con Pyongyang il 9 gennaio per migliorare le relazioni inter-coreane. Si parte dalla possibile partecipazione della Corea del Nord ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018.

Seul : riavviare il dialogo con Pyongyang : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in invita i ministeri dell'Unificazione e dello Sport "a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud" sulla partecipazione della delegazione ...

Nord Corea - Seul sequestra una nave cinese dopo le accuse di invio di petrolio a Pyongyang : Il sequestro di una nave cinese da parte della Corea del Sud per presunto trasferimento di petrolio alla Corea del Nord è l’ultimo episodio di una trama rivelata ieri dal presidente americano Donald Trump. Fonti governative di Seul , citate dall’agenzia di stampa Yonhap, fanno sapere che le autorità sud Corea ne hanno fermato e perquisito la Lighthous...

Corea del Nord - l’allarme di Seul : “ Pyongyang prepara altri lanci missilistici” : La Corea del Nord di Kim Jong-un prosegue, nonostante le nuove sanzioni varate dall’Onu, che considera un vero ‘atto di guerra’, e secondo l’intelligence di Seul prepara nuovi collaudi missilistici da lanci are a breve. Pyongyang, nei giorni scorsi, ha mandato un messaggio chiaro agli Stati Uniti: ‘Vi illudete e fate un sogno delirante’ se pensate che rinunceremo al programma nucleare o a quello ...

Corea del Nord - Seul : “Pyongyang ponga fine alle provocazioni e accetti il dialogo di pace” : La Corea del Sud ha esortato la Corea del Nord a “porre fine alle sue provocazioni temerarie”, dopo le nuove sanzioni approvate dal Consiglio di sicurezza dell’Onu contro Pyongyang, e ad accettare “il percorso di dialogo” proposto da Seul. Il ministero sudCoreano degli Esteri ha espresso in una nota il suo appoggio alle misure punitive approvate ieri dall’Onu, in cui si limita ancora di più l’accesso ...