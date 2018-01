Proteste in Iran | «Ecco perché stiamo rischiando la vita»

'Ahmadinejad arrestato per le Proteste' - giallo in Iran : Riunione straordinaria oggi a Teheran del Parlamento per esaminare le proteste scoppiate nei giorni scorsi in numerose città dell'Iran, mentre i Pasdaran (Guardiani della Rivoluzione, vicini alla ...

"Ahmadinejad arrestato per le Proteste" : giallo in Iran : Riunione straordinaria oggi a Teheran del Parlamento per esaminare le proteste scoppiate nei giorni scorsi in numerose città dell'Iran, mentre i Pasdaran (Guardiani della Rivoluzione, vicini alla Guida suprema ayatollah Ali Khamenei) sul loro sito ribadiscono di aver posto fine all'ondata di contestazioni. Nel contempo si apre un giallo sull'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad che, secondo fonti di stampa, sarebbe stato fermato e posto agli ...

Iran - giornale arabo : Ahmadinejad arrestato per incitamento a Proteste - : Secondo un quotidiano con base a Londra, che cita "fonti affidabili" a Teheran, l'ex presidente sarebbe ai domiciliari. Sotto accusa il suo presunto appoggio alle manifestazioni contro il governo. ...

Iran : riunione Parlamento su Proteste : TEHERAN, 7 GEN - Il Parlamento Iraniano si è riunito oggi a porte chiuse per esaminare le proteste avvenute nei giorni scorsi in numerose città dell'Iran. Responsabili della sicurezza hanno aggiornato ...

Iran : Pasdaran - messo fine a Proteste : TEHRAN, 7 GEN - I Guardiani della Rivoluzione in Iran (Pasdaran) hanno affermato sul loro sito ufficiale di aver messo fine all'ondata di proteste contro il governo di Teheran e la Guida suprema Ali ...

Iran : Pasdaran - 'abbiamo messo fine alle Proteste' : I Guardiani della Rivoluzione in Iran (Pasdaran) hanno affermato sul loro sito ufficiale di aver messo fine all'ondata di proteste contro il governo di Teheran e la Guida suprema Ali Khamenei. Il sito ...

Iran - annuncio Pasdaran : "Abbiamo messo fine alle Proteste" : I Guardiani della Rivoluzione in Iran, i Pasdaran, hanno affermato sul loro sito ufficiale di aver messo fine all'ondata di proteste contro il governo di Teheran e la Guida suprema Ali Khamenei. Il ...

Iran - oltre mille arresti per le Proteste : 90 sono studenti : Almeno novanta studenti sono stati arrestati nella repressione del regime delle proteste cominciate il 28 dicembre scorso. Lo denuncia il parlamentare riformista Mahmoud Sadeghi, che precisa come molti di loro non sono coinvolti nelle manifestazioni e sono stati fermati “a titolo preventivo”....

Proteste Iran : Zarif - ovvio plauso Isis : TEHERAN, 5 GEN - Il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif ha dichiarato che Teheran non è affatto sorpresa dal sostegno che i terroristi dell'Isis e l'Arabia Saudita, mettendosi sulla stessa ...

Proteste Iran : Zarif - ovvio plauso Isis : TEHERAN, 5 GEN - Il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif ha dichiarato che Teheran non è affatto sorpresa dal sostegno che i terroristi dell'Isis e l'Arabia Saudita, mettendosi sulla stessa ...

Nuove Proteste in Iran - riunione all'Onu : 01.00 Continuano le proteste e gli arresti in Iran. A Teheran sono stati fermati 30 studenti universitari, mentre veicoli della polizia, forze della sicurezza e agenti antisommossa sono stati dislocati in varie città. I conservatorie hanno lanciato un appello a scendere in piazza dopo le preghiere del venerdì in sostegno del regime. Appelli a tornare in strada anche dal fronte opposto. E a New York nelle prossime ore si riunisce il Consiglio ...

Il procuratore generale dell'Iran : sostengono le Proteste USA - Israele e Arabia Saudita - : Secondo Montazeri ha architettato il piano per i disordini in Iran Michael D'Andrea, che in precedenza ha diretto il dipartimento della CIA per combattere il terrorismo. "Per creare disordini in Iran ...

Iran : data della foto - logo e tematiche femministe : ecco perché la ragazza dell’hijab non c’entra con le Proteste : Secondo alcuni, lo è diventata. Ma in origine non era lei il simbolo delle proteste in Iran. Non è quella ragazza in piedi su una centralina elettrica di Enghlab Avenue (via della Rivoluzione) a Teheran, a capo scoperto e intenta a sventolare il suo velo bianco, l’emblema delle manifestazioni e degli scontri iniziati il 28 dicembre nel nord-est del Paese e allargatisi poi a molte altre città dell’Iran. Non può esserlo perché quell’immagine è ...

Proteste Iran - l'annuncio del capo dei Pasdaran : "La sedizione è finita" : Il presidente Rohani aveva detto: "Non resteremo in silenzio davanti alle violenze". In piazza oggi a Teheran e in altre città sono scesi i filogovernativi