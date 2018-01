Protesta in piazza dei docenti precari valdostani su mancato riconoscimento diploma

Putin ufficializza la sua quarta candidatura al Cremlino. La Protesta delle opposizioni - in piazza il 28 gennaio : Ora è ufficiale, con tanto di carte bollate. Vadimir Putin si ricandida al quarto mandato da presidente della Russia. Ieri infatti ha presentato alla commissione elettorale centrale i documenti per la candidatura alle presidenziali di marzo 2018, che ha praticamente la certezza di vincere. Il presidente si candida per un quarto mandato non consecutivo, da indipendente.Una decisione che ha mandato su tutte le furie l'opposizione allo zar. ...

Roma - piazza blindata per il comizio di Salvini. Il frate Protesta : “Così la gente non può venire a messa” : piazza SS Apostoli chiusa per la manifestazione di Salvini contro Ius soli e immigrazione. Un problema per fra Agnello Stoia che non ha potuto svolgere messa in quanto i fedeli erano impossibilitati ad entrare. Il prete è poi uscito per protestare contro la polizia. L'articolo Roma, piazza blindata per il comizio di Salvini. Il frate protesta: “Così la gente non può venire a messa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Protesta pullman a piazza Venezia contro chiusura centro : Roma, 6 dic. (askanews) Un gruppo di pullman starebbe inscenando a piazza Venezia una protesta non annunciata per contestare il cosiddetto 'Piano pullman' presentato ieri dalla Giunta Raggi. La ...

'Svapo libero' - la Protesta in piazza : 'Noi vogliamo solo svapare'. E' il coro che scandisce la protesta di commercianti e consumatori di e-cig, che questa mattina si sono riuniti davanti alla Camera per protestare contro l'emendamento al ...

Pensioni - sinistra in piazza con Cgil per Protestare il 2 dicembre : Tutta la galassia di sinistra, dal nascituro partito unico Mdp-Si-Possibile fino a Campo Progressista di Pisapia, sarà in piazza sabato 2 dicembre per la mobilitazione convocata dalla Cgil dopo la ...

Migranti Protestano in piazza nel Padovano. Uomo in bici travolto e ucciso da un'auto : VENEZIA - Un giovane ciclista è stato travolto e ucciso questa sera da un'auto a Codevigo, nel Padovano, non lontano dalla piazza dove circa 160 Migranti ospitati nella ex base di Cona (Venezia) si ...

Catalogna - arrestati vicepresidente e 7 ministri - Puigdmeont resta a Bruxelles. A migliaia in piazza per Protesta : Per la Catalogna è stato un elettroshock: per ordine di una giudice spagnola, sono scattate oggi le manette per 8 dei 13 membri del Governo eletto democraticamente del presidente Carles...

