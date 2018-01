Primo sciopero dell' anno | lezioni a rischio nelle scuole | manifestazioni in tutta Italia

Primo sciopero del 2018 nella scuola - protestano docenti infanzia ed elementari : La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato". In caso contrario, annuncia Pacifico, la mobilitazione ...

Primo sciopero del 2018 nella scuola - protestano docenti infanzia ed elementari : Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i docenti per protesta contro quella che definiscono la "vergognosa" sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Tante le manifestazioni in programma: a Roma davanti al ministero dell'Istruzione sventolano le bandiere del sindacato mentre i docenti gridano: "Contro la sentenza noi ...

Scuola - Primo sciopero targato 2018. Previsto record di adesioni : Lezioni a rischio, oggi 8 gennaio , per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, per lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali , quali Anief, Saese e Cub con la ...

Scuola - Primo sciopero dellanno per insegnanti Infanzia e Primaria : Aule chiuse nel primo giorno di Scuola del nuovo anno per la Primaria e l'Infanzia. Oggi è infatti previsto uno sciopero dei docenti con una manifestazione nazionale a Roma, davanti al ministero dell'...

Primo sciopero dell'anno a scuola : le vacanze si allungano per gli studenti : Record di adesioni al Primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota: ''La protesta è stata ...

Scuola : docenti infanzia - arriva il Primo sciopero del 2018 : Da parte delle principali organizzazioni sindacali (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams) è stata chiesta "una soluzione politica in grado di ricomporre i diritti di ...

Scuola - domani Primo sciopero dell'anno : Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria . Lo indica l'Anief in una nota: ''La protesta è stata ...

Scuola : domani Primo sciopero dell'anno : 14.18 Un inizio anno non facile per gli insegnanti di scuole elementari e dell'infanzia. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il diploma magistrale non abilita ad accedere all'insegnamento, molti di loro rischiano di essere licenziati o eliminati dalla graduatoria ad esaurimento (Gae) e spostati in seconda o terza fascia per l'accesso al ruolo. Si manifesterà domani mattina davanti al ministero dell'Istruzione a Roma.

Ryanair - Primo sciopero per i piloti in Germania : MILANO - Ryanair sistema il puzzle dei rapporti sindacali in Irlanda, ma incappa nel primo sciopero dei piloti in Germania: l'agitazione dei lavoratori tedeschi è stata proclamata per la giornata di ...

Ryanair - i piloti italiani annunciano il Primo sciopero della storia : Il sindacato italiano di piloti Anpac ha annunciato mercoledì che i piloti di Ryanair hanno dichiarato uno sciopero di quattro ore il 15 dicembre. Lo sciopero dovrebbe durare dalle 14 alle 18 della giornata...

Mezzi pubblici fermi venerdì 12 gennaio : è il Primo sciopero del 2018 : Anno nuovo, stessa modalità: venerdì 12 gennaio 2018 sciopero dei trasporti a Roma, proclamato questa volta dall'Usb con Faisa Confail e Ors

Amazon : a Piacenza il Primo sciopero dell’era 4.0 non ferma il Black Friday. Giallo sulle adesioni : La protesta indetta a Piacenza per chiedere all’azienda di aprire un tavolo di confronto sul contratto integrativo e chiedere un maggiore salario. Si stima un’adesione del 10%. I dipendenti: «La nostra paga non è affatto sufficiente per la disponibilità che diamo»...