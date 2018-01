Porti | ART lancia consultazione per accesso equo e non discriminatorio a infrastrutture

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : rebus Portiere. Quote - ultime novità live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Bracciale Smart Mpow : il necessario per gli sPortivi (e non!) : L’ultima evoluzione del Bracciale Smart Mpow si rinnova non solo esteticamente, con un occhio anche alla qualità dei materiali, ma anche nel software: ora più fluido ed efficiente. Certo, vi abbiamo già parlato dei migliori fitness tracker da acquistare, ma se avete intenzione di rimanere in una fascia di prezzo più ridotta – rinunciando a qualcosa – allora questo Bracciale Smart potrebbe fare al caso vostro! Smartband e bracciali ...

La favola di Natale : 80 anni fa la storia di Sam Bartram - il Portiere perso nella nebbia : E' universalmente riconosciuta come "la storia di Natale del mondo del calcio". Non è propriamente una favola, non foss'altro perché, quanto segue, accadde veramente. Esattamente 80 anni fa. Neanche a dirlo, ha a che fare con il Boxing day, inteso come il turno ...

Aston Martin - Due assunzioni per le nuove sPortive : La Aston Martin ha messo a segno due importanti acquisizioni nel campo delle risorse umane annunciando l'ingresso nel proprio team di Chris Goodwin e di Simone Rizzuto. Goodwin, storico collaudatore McLaren, ricoprirà il nuovo ruolo di Expert High Performance Test Driver, mentre Simone Rizzuto, ex responsabile dei collaudi prestazionali e dell'integrazione per Maserati e Alfa Romeo, ricoprirà invece il ruolo Chief Engineer nel settore ...

Anticipazioni Una Vita 2018 : SERVANTE “assume” MARTIN come aiutante della Portineria! : Simpatica novità in arrivo negli episodi di Una Vita in onda nel 2018. come abbiamo infatti segnalato nei nostri precedenti post, presto SERVANTE Gallo (David V. Muro) dovrà rinunciare alla sua amata Paciencia (Aurora Sanchez): entrata a conoscenza di una grave malattia contratta dalla sorella Gliceria (residente a Cuba), la smemorata portinaia deciderà di lasciare momentaneamente il quartiere di Acacias per recarsi nelle Americhe e si congederà ...

Juve Stabia-Reggina : SPortitalia tv - Sportube streaming diretta live - ecco come vedere la partita : Per vedere la diretta streaming di Juve Stabia-Reggina, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega …

Maltempo Genova : tartaruga salvata nel Porticciolo di Nervi : Una tartaruga scripta elegans di acqua dolce e’ stata salvata ieri in mare fra le onde e i detriti portati dalla mareggiata che si e’ abbattuta nel porticciolo di Nervi, nel levante di Genova. L’animale, probabilmente abbandonato nel torrente vicino, nel mare avrebbe rischiato di morire. A scorgerlo e’ salvarlo e’ stato un ragazzo che l’ha poi affidato ad un veterinario della zona che l’ha consegnata ...

Noto scrittore rapinato a Napoli : gli hanno rubato soldi - carte di credito e passaPorti : Era a Napoli per un incontro con gli studenti dell'Apple Accademy dell'Università Federico II. Bruce Sterling, Noto scrittore americano, è stato vittima di una rapina a mano armata mercoledì mattina nei...

Atalanta - Lazio - Milan e Napoli ai sedicesimi di Europa League : ora Portiamo a casa il trofeo - abbiamo tutte le carte in regola! : L’Europa League sta regalando molte gioie alle squadre italiane. Atalanta, Lazio e Milan hanno centrato la qualificazione ai sedicesimi chiudendo tutte al primo posto del girone. Dalla Champions League retrocederà anche il Napoli, che deve puntare ad arrivare fino in fondo alla competizione. Vincere l’Europa League, infatti, consente di alzare un trofeo comunque importante, di accedere direttamente alla fase a gironi della Champions ...

Netflix non parteciperà a nessuna asta per i diritti tv sPortivi : 'Prezzi pazzi' - : Il tutto nonostante nelle ultime settimane Netflix si sia notevolmente avvicinata al mondo dello sport, dando notizia degli accordi con la Juventus e con gli argentini del Boca Juniors per creare dei ...

Video/ Barcellona SPorting (2-0) : highlights e gol della partita (Champions League girone D) : Video Barcellona Sporting (risultato finale 2-0): highlights e gol del match per l'ultimo turno del girone D di Champions League. Blaugrana agli ottavi(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Il summit di Abidjan segna una svolta nei rapPorti Ue - Africa - nuove partnership strategiche alle porte : È stato il vertice della svolta nei rapporti tra Unione europea e Unione Africana quello che si è concluso ieri a Abidjan, in Costa D'Avorio, il quinto nella storia delle relazioni tra i due continenti, il primo in un paese dell'Africa subsahariana.Dal tema portante, "Investire nei giovani per un futuro sostenibile", ai tanti panel che si sono animati a margine del summit, il mood è stato costante nella due giorni ivoriana ...

Trapani-Catania : SPortitalia tv - Sportube streaming diretta live - ecco come vedere la partita : Trapani-Catania su Sportitalia in diretta tv, su Sportube in streaming, live dalle 20.45: ecco come vedere il derby siciliano, anticipo della diciassettesima giornata del girone C di serie C 2017-18. ...

Roma - niente sciopero : trasPorti regolari martedì : "Lo sciopero previsto per il giorno 5 dicembre 2017 è stato differito a data da destinarsi". E' quanto comunica Atac dal proprio profilo Twitter. Inizialmente era stato proclamato lo sciopero da Orsa ...