Pd - Renzi candidato in Campania E difende il sottosegretario Boschi «Sarà candidata in Più collegi» : «Sarò candidato a Firenze e poi in Campania e Lombardia». Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo, su LA 7, aggiungendo: «Il sottosegretario Boschi si candiderà in...

Più di otto giorni consecutivi alla radio : è italiano il record mondiale di diretta radiofonica : E' italiano il nuovo recordman di diretta radiofonica. E' stato ufficializzato dal team del Guinness World records di Londra il record del mondo della 'Maratona radiofonica piu' lunga del Mondo' stabilito dal 4 al 12 ottobre 2016 dal Dj italiano Stefano Venneri su radio B.B.S.I. di Alessandria. Venneri che è anche lo speaker ufficiale del Torino Fc ha trasmesso per 205 ore 2 minuti e ...

Alimenti : prodotto a Israele il pomodoro Più piccolo al mondo : E’ stato creato il pomodoro più piccolo al mondo, grande quanto una moneta: lo rende noto “Kedma”, una azienda agricola israeliana dell’Arava, che ne ha annunciato la produzione dopo anni di studi. Messo a punto nel Moshav Idan, il pomodoro definito anche “a goccia” è stato creato grazie ad una tecnologia di avanguardia e le sue dimensioni sono pari a quelle della moneta da 1 shekel (1,8 centimetri di ...

Elezioni - De Luca : “Volevo parlarvi di un loro giovanotto M5S - ma non faccio Più pubblicità gratis. Mi paghino” : “Elezioni? Vedo crescere un tasso di aggressività permanente, di involgarimento anche nella vita pubblica. Avremo due mesi difficili. faccio fatica a digerire e a seguire le tante fandonie e frottole raccontate”. Esordisce così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento su Lira Tv. Inevitabili gli auguri di buon anno, ineludibile la scudisciata al M5S e ai partiti avversari: “Vedo cose ...

“Barbara d'Urso fa Più paura dell'Isis”/ Video - frase choc di Carmine Castoro : imbarazzo a Otto e Mezzo : “Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”: Video, frase choc di Carmine Castoro e imbarazzo a Otto e Mezzo. Lilli Gruber prova a metterci una “toppa” ma intanto i social insorgono...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:55:00 GMT)

Consumi - studio Ancc-Coop : la ripresa si consolida - Più ottimismo. Boom di vendite sotto l'albero : Nel 2016 e ancora nel 2017 la 'speranza' era stata la parola chiave con cui gli italiani avevano etichettato l'anno in arrivo, il 2018 nasce invece sotto il segno del 'benessere', termine più concreto ...

Candidature in Parlamento. I signori delle liste messi sotto assedio. Ecco gli uomini Più ricercati d'Italia : Perché se è vero che l'ex vicesegretario, oggi coordinatore della segreteria dem, ribattezzato "Arnaldo" (come il vecchio leader Dc Forlani) per le sue doti di diplomazia e tattica politica avrà un ...

Trump fa la gara con Kim Jong-un : “Il mio bottone nucleare Più grande del tuo”. Poi minaccia di tagliare gli aiuti ai Palestinesi : “Il mio bottone nucleare è più grande del tuo”. È gara di pulsanti nucleari tra Donald Trump e Kim Jong-un. Non si è fatta attendere la replica del presidente Usa al leader nordcoreano che nel suo discorso di Capodanno ha minacciato gli Stati Uniti, dichiarando di avere pronto il bottone per il nucleare sulla sua scrivania. “Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà informarlo che anche io ho un bottone ...

