Petroliera iraniana rischia di esplodere | si teme disastro ambientale

Petroliera iraniana ancora in fiamme dopo l'impatto con il cargo cinese : "Ora rischia di esplodere" : Le ricerche dei 32 membri dell'equipaggio dispersi, di cui 30 iraniani e due cittadini del Bangladesh, non hanno ancora sortito risultati positivi, come ha confermato il ministero dei Trasporti cinese. Per il momento solo un corpo sarebbe stato individuato e trasferito a Shanghai per l'identificazione