Perché si parla di “emergenza rifiuti” a Roma

Elezioni - Di Pietro e i siparietti con Cirino Pomicino. Poi si infuria : “Perché parlate solo di Razzi? Fate disinformazione” : siparietti vivaci a Omnibus (La7) tra l’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, e l’ex ministro Dc, Paolo Cirino Pomicino, ritrovatisi faccia a faccia dopo il concitato duello televisivo di due anni fa, sempre sulla rete di Cairo. Nel corso della trasmissione, i due politici si prendono in giro, scherzano, si punzecchiano frequentemente. Il dibattito verte sulla imminente campagna elettorale e sulle differenze tra la Prima e la Seconda ...

Problemi a trovare un lavoro? E Perché non provare a diventare un parlamentare 5 Stelle? : Lo stipendio è intorno ai 2mila euro netti, ma vanno messi in conto bonus e missioni all'estero in cui si può girare il mondo senza pagare. Mediamente si lavora dal lunedì al giovedì, le malattie ...

Net neutrality - perchè se ne parla e cosa succede sulla rete : ... indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi Facebook, pubblichi foto su Instagram o veda film in streaming di film da Netflix o Amazon . Significa anche che aziende come AT&T o Verizon (che ...

Sergio Mattarella - ius soli : Perché la legge non approderà più in Parlamento : Gli appelli a Sergio Mattarella per dare un'altra possibilità al Parlamento di approvare la legge sullo ius soli non sono ricevibili. Al Colle, riporta il Corriere della Sera in un retroscena , sanno ...

Ecco Perché è essenziale oggi parlare d'alberi : perché non sarebbe realistico non vedere che il Teatro di Prosa in tutto il mondo deve fare oggi i conti con enormi trasformazioni dei sistemi di produrre cultura e non provare un brivido di sgomento,...

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul sisma 2009 bloccata Perché fa paura? : L'Aquila - In questi giorni, in relazione al terremoto del Centro Italia, alcuni parlamentari delle Marche hanno presentato esposti alla Procura della Repubblica ed alla corte dei Conti per l’eccessivo costo, che in alcuni casi ha raggiunto 5.000 euro l’una, delle circa 1700 Casette provvisorie consegnate nel cratere sismico marchigiano, ma non sanno che sarà difficile, se non impossibile, arrivare alla verità, come dimostra ...

Luca Dotto : "Cari giornalisti - ecco Perché dovreste parlare anche di noi atleti "minori"" : ...//www.vanityfair.it/sport/partite-eventi/2017/07/23/mondiali-incrociati-Dotto-fiamingo" cn_read_more title="Luca Dotto tra amore e sfide: "Il più sexy sono io"" url="https://www.vanityfair.it/sport/...

Luca Dotto : «Cari giornalisti - ecco Perché dovreste parlare anche di noi atleti “minori”» : «È bello vedere che nel più grande quotidiano di informazione sportiva italiano, in prima pagina, viene dato più spazio al trio Icardi-Lopez-Wanda Nara e alle loro scorribande, che alle nostre medaglie all’Europeo… #iononstozitto». Il tweet risale a sabato e Luca Dotto non lo disconosce, anzi lo conferma dopo i giorni di vittorie, sue (5 medaglie, due di bronzo, due d’argento e una d’oro nella gara regina, i 100 stile) e dei suoi compagni ...

Banca Etruria - Perché se ne parla così tanto : Una filiale di Banca Etruria (foto Ansa) Durante la mattina del 20 dicembre, la Commissione parlamentare di indagine sulle banche ha ascoltato l’ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni il quale ha confermato di avere incontrato, in merito al destino di Banca Etruria, l’allora ministro alle Riforme Maria Elena Boschi, figlia del vicepresidente della medesima Banca, ma di non avere ricevuto pressioni affinché Unicredit ...

Banca Etruria - Perché se ne parla così tanto : La Commissione parlamentare di indagine sulle banche sta cercando di capire se c'è stato un conflitto di interessi nell'affaire Banca Etruria

Pietro Grasso - come fa lo snob di sinistra Perché non lo invitano in tv : 'Mi sono candidato in Parlamento - non a X Factor' : La mia idea di politica non è la battaglia televisiva, ma presentare la soluzione dei problemi. Se è necessario parteciperò ai confronti, ma non amo gli scontri'. Certo però qualcuno dovrà dire a ...

Che cosa è Fantaghirò e Perché dopo 26 anni ne parlano tutti : Se non avete mai sentito parlare di Fantaghirò , allora siete tra quelle persone che a Natale non guardano la tv , avete più di 35 anni e con ogni probabilità non aspettate la sera del 24 dicembre per ...

"Perché i soldati italiani sono ancora in Afghanistan? Nessuno ne parla più - ma lì i morti aumentano" : "Noi siamo in guerra in Afghanistan da anni e anni e non se ne parla più. Non si dice che il nostro paese è in guerra. Cosa ci fanno militari italiani a combattere e sparare in Afghanistan?' Qual è l'obiettivo? Qual è la ragione?". Ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, mandata in onda il 15 dicembre su La7, il fondatore di Emergency Gino Strada ha voluto riportare l'attenzione su un tema da molti anni messo in ...

Filippo Magnigi e Federica Pellegrini perche si sono lasciati? Parla lui : Filippo Magnini Parla della fine della storia d’amore con Federica Pellegrini: a lasciarlo è stata lei Filippo Magnini e Federica Pellegrini erano una delle coppie più amate e seguite del mondo dello sport. La loro storia d’amore aveva appassionato molti e, ad oggi, tanti sono quelli curiosi di sapere perchè tra i due sia finita. […] L'articolo Filippo Magnigi e Federica Pellegrini perche si sono lasciati? Parla lui proviene da ...