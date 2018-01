Pensioni | ultimissime novità all' 8 gennaio su legge Fornero | OCSE e minime

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/01 su cumulo - APE e riscatto laurea Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 gennaio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti per il cumulo gratuito [Video]. Il prossimo 9/01 prendera' infatti forma quello che dovrebbe risultare l'incontro definitivo tra ADEPP e INPS per il decollo del provvedimento previsto dalla legge di bilancio 2017. Nel frattempo dal gruppo Lavoro e Pensioni si fa il punto riepilogativo sui provvedimenti previdenziali inseriti all'interno dell'ultima ...

Pensioni - ultimissime news al 5 gennaio su APE - precoci - OD e giovani Video : Nel nostro nuovo articolo contenente le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 gennaio 2018 cominciamo facendo il punto della situazione in favore dei lettori sulle scadenze da tenere in considerazione per l'invio delle domande di certificazione dell'#APE SOCIALE e della Quota 41 per il nuovo anno. Proamo con il punto dal CODS sulle rivendicazioni per la flessibilita' [Video] femminile, mentre al centro del dibattito politico continuano a ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 4/01 su Manovra 2011 - AdV - APE e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 gennaio 2018 vedono restare ancora in fase di stallo la misura del cumulo gratuito tra Inps e casse professionali. Il provvedimento continua purtroppo a slittare, nonostante sembri ogni volta vicino all'approvazione definitiva. Per quanto riguarda l'irrigidimento delle regole di pensionamento [Video] previsto dalla Manovra Fornero, proseguono le prese di posizione ad ormai più di sei anni dalla sua ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 3 gennaio su AdV - assegni sociale - OD e TFS Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 gennaio 2017 vedono arrivare i pagamenti dell'#Inps per le mensilita' di gennaio. Nel frattempo il nuovo anno apre il percorso di equiparazione sull'eta' di quiescenza tra uomini e donne. Dal CODS si torna ad approfondire il significato dei lavori di cura, mentre vengono ribaditi i termini per la percezione del TFS tramite la pensione anticipata con l'opzione donna. Infine, ricordiamo che l'adeguamento ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 2 gennaio su APE - RITA e mini aumenti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 gennaio 2018 vedono aprirsi l'anno con l'arrivo delle nuove rivalutazioni assieme ai primi assegni. Si tratta a tutti gli effetti di mini-importi, che rappresentano però un importante punto di discontinuita' rispetto al passato, visto che gli adeguamenti erano bloccati ormai da due anni. Dal punto di vista delle Pensioni anticipate torniamo ad evidenziare la prosecuzione della situazione di stallo in ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 31/12 su LdB2018 - flessibilità e nuove prospettive Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 31 dicembre 2017 non possono che destinare la chiusura dell'anno alle riflessioni su quanto è stato fatto e su quali prospettive di cambiamento potra' portare il 2018 nel comparto previdenziale. Dalla Camera dei Deputati cominciano a concretizzarsi i propositi per la nuova legislatura, con chiari riferimenti alla necessita' di correggere la Manovra Monti - Fornero [Video] ripartendo dalle risorse ...

Pensioni - ultimissime notizie ad oggi 30 dicembre su LdB2018 - donne e sindacati Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 dicembre 2017 vedono arrivare in Gazzetta Ufficiale la nuova Manovra, un passaggio che di fatto va ad approvare in via definitiva gli ultimi interventi sul comparto Pensionistico [Video]. Nel frattempo dal CODS si fa un nuovo punto della situazione evidenziando quale sara' il programma di lavoro per i primi mesi del prossimo anno, mentre sull'APE volontaria si registra un nuovo slittamento dell'opzione di ...

Pensioni anticipate - ultimissime novità ad oggi 29/12 su APE volontaria e RITA Video : Nel corso degli ultimi giorni molti lettori ci hanno contattato sulla nostra pagina facebook Riforma #Pensioni e lavoro per avere notizie in merito alla partenza dell'#ape volontaria e degli altri meccanismi privati di pensionamento anticipato, come nel caso della #RITA per gli iscritti ai fondi pensione. Purtroppo sembra che il meccanismo di prepensionamento [Video] legato al prestito ventennale sia ancora slittato, nonostante la sua ...

Pensioni - ultimissime notizie ad oggi 26 dicembre su Ape 2018 e Legge Fornero Video : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni, ad oggi [Video], martedì 26 dicembre 2017, sono relative ai commenti durissimi espressi dai lavoratori nei confronti di un articolo pubblicato da 'Il Foglio' e firmato dall'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Ci occuperemo, inoltre, della critica presa di posizione assunta dal vicesegretario nazionale del Partito dei Pensionati, Luigi Ferone. Pensioni 2018, notizie oggi 26 dicembre: 'I pensionati non ...

Pensioni - ultimissime al 23 dicembre su LdB2018 - proroga OD e rivalutazioni Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 dicembre 2017 vedono arrivare la nuova legge di bilancio [Video]in Senato per la terza e ultima lettura. In merito alle Pensioni anticipate tramite opzione donna si registra l'approvazione dell'Ordine del Giorno ad opera dell'On Maestri Liberi e Uguali, mentre la Cgil esprime le proprie critiche in merito ai mancati interventi correttivi alla Manovra. Infine, ricordiamo che il prossimo anno gli ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 22/12 su APE - LdB e pagamenti Inps Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni al 22 dicembre 2017 vedono passare la fiducia sulla Manovra 2018 alla Camera, mentre nella mattina di oggi si terra' il voto finale sul testo della legge. Nel frattempo l'Inps comunica che stanno per arrivare i primi pagamenti relativi all'anticipo Pensionistico [Video] tramite #APE SOCIALE. È stata invece segnalata per l'inizio del mese anche la scadenza di pagamento per la quota 41 e per gli assegni ordinari ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 20/12 su LdB - AdV - precoci - Inps e assegni d'oro Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 dicembre 2017 vedono arrivare la conferma del pagamento al primo giorno bancabile per gli assegni previdenziali [Video] nel prossimo anno. Nel frattempo la discussione sugli assegni d'oro prosegue con scambi accesi, dopo che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha commentato la recente posizione di Luigi Di Maio M5S parlando di un rischio d'esproprio. Dal fronte della Camera prosegue il lavoro ...

Pensioni ultimissime oggi 18/12 sull'APE - sulla LdiB2018 e sulla Legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 18 dicembre 2017 vedono prore la discussione riguardante l'ipotesi di una controriforma della Legge Fornero tramite i tagli alle Pensioni d'oro. Il nuovo commento sul tema arriva dal Segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti, che ha indicato le proprie proiezioni sulla questione. Nel frattempo prosegue alla Camera l'iter di discussione della #Legge di Bilancio 2018, mentre dal CODS si continua a ...

Pensioni - ultimissime al 17/12 su APE sociale - donne e LdB2018 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 17 dicembre 2017 vedono prore la discussione sull'eta' di uscita dal lavoro e sulla cancellazione della legge Fornero [Video]. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'acceso confronto tra M5S e PD sul tema degli assegni d'oro. Oggi evidenziamo l'ultima presa di posizione da parte del leader della Lega Nord Matteo Salvini, che è intervenuto esprimendo la propria opinione sulla vicenda. Nel frattempo ...