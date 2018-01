Pensione | ecco le scorciatoie ancora in vigore senza subire gli inasprimenti

Ddl orfani femminicidio - ok del Senato : è legge. Ecco che cosa prevede - da gratuito patrocinio a Pensione di reversibilità : Via libera dall’Aula del Senato al disegno di legge che tutela gli orfani di femminicidio. Il provvedimento, passato con 165 sì, 5 no e 1 astenuto, diventa legge. La Camera lo aveva già approvato a marzo. L’esame a Palazzo Madama non è stato indolore. Dopo l’ostruzionismo di FI e di Idea in commissione Giustizia, anche in Aula i tempi del dibattito si sono allungati a dismisura per gli interventi fiume di Carlo Giovanardi e di altri esponenti ...

Pensione anticipata : i requisiti aumenteranno - ecco lo schema Video : Come gia' informato alcuni giorni fa, è stato pubblicato il decreto che ufficializza l'aumento dell'eta' per andare in Pensione dal 2019 a causa dell'adeguamento all'aspettativa di vita: nella Legge di Stabilita' verranno inserite deroghe per alcune categorie di lavoratori/lavoratrici che si occupano di mansioni particolarmente gravose ma, come per l'aumento dei contributi per la #Pensione anticipata, lo schema di aumenti introdotto dalla ...

AL BANO/ “Io in Pensione? Ecco quando appenderò il mio microfono al muro” (Domenica In) : Al BANO ospite nel salotto delle sorelle Parodi: il cantante tornerà a parlare del suo rapporto controverso con Romina Power e della situazione presente. (17 dicembre 2017, Domenica In)(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 15:28:00 GMT)

Ultime Pensione anticipata 2017 : Inps allarga requisiti di uscita - ecco per chi Video : Importante novita' dall'Inps con la circolare n. 180 del 2017 relativa alle uscite con #pensioni anticipate a 64 anni in deroga alla riforma Fornero delle #Pensioni e alla pensione di vecchiaia per donne alla stessa eta'. L'Istituto previdenzale ha allargato, infatti, le condizioni per poter accedere alle pensioni anticipate e al prepensionamento per la vecchiaia ammettendo una deroga, rispetto alle precedenti disposizioni, ai contributi ...

Ultime Pensione anticipata 2017 : ecco chi uscirà prima nel 2018 - novità donne Video : Arrivano novita' sulla #pensione anticipata dei contribuenti con accesso all'anticipo pensionistico Ape social per l'uscita a 63 anni e bonus di contributi a favore delle donne. Nelle misure del Governo Gentiloni di fine 2017 sulle #pensioni anticipate del 2018, infatti, rientreranno nell'Ape social anche le quattro categorie di lavori gravosi che beneficeranno dei mancati requisiti di uscita a 67 anni delle #Pensioni. Pertanto, i lavoratori ...

Ultime Pensione anticipata 2017 : ecco chi uscirà prima nel 2018 - novità donne : Arrivano novità sulla pensione anticipata dei contribuenti con accesso all'anticipo pensionistico Ape social per l'uscita a 63 anni e bonus di contributi a favore delle donne. Nelle misure del Governo Gentiloni di fine 2017 sulle pensioni anticipate del 2018, infatti, rientreranno nell'Ape social anche le quattro categorie di lavori gravosi che beneficeranno dei mancati requisiti di uscita a 67 anni delle pensioni. Pertanto, i lavoratori ...

In Pensione a 67 anni : ecco i 15mila lavoratori esentati : Dal 2019 si potrà andare in pensione a 67 anni, cinque mesi in più rispetto all’attuale normativa. Dall'innalzamento dell’età pensionabile sono però esentate quindici categorie di...

Istanze entro il 20/12 : ecco chi può presentare la domanda di Pensione 2018 : Si attendevano con ansia le istruzioni ministeriali per quanti sono prossimi alla pensione e che pensano di centrarla nel 2018. Parliamo del personale della scuola che come al solito ha delle regole diverse dagli altri lavoratori per quanto concerne i tempi di uscita dal lavoro. Il Miur ha pubblicato una nota con cui ha stabilito la data entro la quale i lavoratori del comparto dovranno presentare istanza di cessazione dal servizio. ecco tutto ...

Stipendio da 800 euro? Preparatevi a una mini-Pensione - ecco i calcoli : Il trattamento pensionistico è proporzionale a quanto versato, diventando una percentuale dei contributi. In alcuni casi scende al di sotto del 50% Le persone che lavorano solo per...

Pensione anticipata a 63 anni nel 2018 - ecco nuovi beneficiari e requisiti Video : Nel summit odierno tra parti sociali e Governo si cerchera' di trovare una intesa su quanto proposto dal Governo lunedì scorso nel precedente incontro. Una proposta che sembra difficilmente accettabile da parte dei sindacati che di fatto chiedono altro e soprattutto interventi più radicali. Il Governo stretto nella morsa dei sindacati che pressano e delle casse pubbliche che non permettono voli pindarici, sembra fermo sui suoi passi. La proposta ...

Riscatto della laurea - ecco come usare gli anni di studio per andare in Pensione : Il Riscatto della laurea consente di valorizzare ai fini pensionistici il periodo passato all’università o in una scuola equivalente. E' possibile riscattare i diplomi universitari...

Pensione di vecchiaia nel 2018 : ecco come centrarla con le novità della manovra Video : = Mobile === Mobile Quando si parla di eta' pensionabile la misura che si tira in ballo è la #Pensione di vecchiaia. Questa è la misura che l’Inps ha per soggetti con contributi da lavoro non troppo numerosi e che devono aspettare di raggiungere l’eta' stabilita per andare in Pensione. Allo stesso tempo è la Pensione di vecchiaia quella al oggetto dell’anticipo che offrono ...

Pensione di vecchiaia nel 2018 : ecco come centrarla con le novità della manovra : Quando si parla di età pensionabile la misura che si tira in ballo è la Pensione di vecchiaia. Questa è la misura che l’Inps ha per soggetti con contributi da lavoro non troppo numerosi e che devono aspettare di raggiungere l’età stabilita per andare in Pensione. Allo stesso tempo è la Pensione di vecchiaia quella al oggetto dell’anticipo che offrono sia l’Ape sociale che l’Ape volontario, anche se quest’ultimo ancora deve partire. Che ...

Canone - ecco le rate tv sulla Pensione : Fissata al 15 novembre la possibilità di richiedere al proprio ente pensionistico di pagare il Canone di abbonamento alla televisione, a partire dal 2018 , tramite ritenuta sulla pensione . E' quanto ...