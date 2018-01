Pd | Renzi candidato in Campania E difende il sottosegretario Boschi «Sarà candidata in

Renzi : Padoan candidato del Pd è un'ipotesi su cui lavoriamo : Roma, 8 gen. (askanews) - Il ministro "tecnico" dell'Economia Pier Carlo Padoan potrebbe essere candidato al Parlamento nelle liste Pd. Lo ha confermato il segretario dem Matteo Renzi durante la registrazione di 'Otto e mezzo'. "E' una delle ipotesi ...

In cerca di voti per Paolo : Gentiloni candidato a Roma ma anche in Puglia e Piemonte. Renzi a Firenze e in Lombardia e Campania : All'indomani dello scioglimento delle Camere, cominciano a prendere forma le candidature di punta del Pd. In primis quelle di Paolo Gentiloni e naturalmente di Matteo Renzi. Obiettivo: mettere al sicuro il premier, preservarlo dalla 'pugna' della campagna elettorale che lui condurrà da Palazzo Chigi, a distanza dalla mischia. Insomma: cercargli voti certi, perché nella sua storia politica Gentiloni ha dimostrato altre carature che ...

Incubo 20% per Matteo Renzi : il candidato premier sarà Paolo Gentiloni : La legislatura è di fatto finita. Meno di tre mesi e gli italiani saranno chiamati alle urne, un appuntamento che – almeno nei sondaggi – vedrà il Partito democratico demolito. I sondaggi registrano la caduta libera della formazione guidata da…Continua a leggere →

Pensioni - Renzi vs Di Maio : “Folle tagliare quelle da 2300 euro”. Ma il candidato premier M5s si riferiva a quelle d’oro : “Ieri il Movimento Cinque Stelle ha proposto di recuperare 12 miliardi di euro tagliando le Pensioni d’oro. Al giornalista Rai che restava stupito per la cifra, Di Maio ha detto in modo sprezzante: ‘Certo che sono 12 miliardi, veda bene’. Noi abbiamo visto bene. Se vogliamo prendere 12 miliardi di euro dalle Pensioni dobbiamo tagliare a chi prende 2.300 euro di pensione. Ci rendiamo conto? Qualcuno può legittimamente dire che ...

Renzi contrattacca : 'Salvini candidato nel mio stesso collegio? Grazie - così si chiarirà meglio la differenza fra gli schieramenti' : 'Matteo Salvini ha deciso che si candiderà nel collegio dove mi candiderò io. Grazie! Considero questa scelta utile per chiarire come il nostro centrosinistra e il loro centrodestra hanno due visioni ...

Renzi : Gentiloni candidato premier?Pd è squadra.E ci sono anch'io : Roma, 3 dic. (askanews) 'L'incarico di premier lo darà il presidente della Repubblica. A me toglie il sonno che lo abbiano Di Maio Salvini o Berlusconi. Noi invece siamo una squadra: c'è sì Gentiloni ...

Pd : Di Pasquale - Renzi candidato premier - nessuno più legittimato di lui : Palermo, 27 nov. (AdnKronos) - "Renzi è il nostro candidato premier e non penso che ci sia qualcuno più legittimato di lui a farlo. Si è dimesso da presidente del Consiglio, ha partecipato alle primarie e le ha stravinte. Può anche non piacere a tutti e lui ha fatto bene a non esprimersi su questo t

Psicodramma alfaniani - con il Pd o da soli? Intesa rinviata per trattare : “Ma Renzi non sarà nostro candidato premier” : Da soli, rischiando di scomparire, o alleati con il Pd? Ormai per Alternativa popolare di Angelino Alfano è quasi uno Psicodramma, in vista delle elezioni politiche. Perché se la trattativa coi dem è più vicina alla conclusione, nella Direzione che doveva decidere sulle alleanze, alla fine ogni scelta viene rinviata, dopo un vertice durato oltre sette ore. L’unica certezza? “Niente alleanze con il centrodestra“, viene ribadito ...

Andare da soli o allearsi con il Pd? Un'istruttoria per decidere. Alfano : 'Se alleati - Renzi non sarà il nostro candidato premier' (di B. ... : Alla fine di oltre otto ore di riunione, il compromesso che fa sembrare tutti vincitori, o almeno non sconfitti, passa attraverso "Un'istruttoria" per approfondire ulteriormente le due ipotesi in ...

Renzi : 'Berlusconi? Lo vorrei candidato contro di me' : Perché noi siamo dalla parte della scienza, non delle bufale, delle scie chimiche e del no ai vaccini'. 'Il candidato premier del Pd ribadisce comunque il segretario rispondendo alla domanda se sia ...

Renzi : "Berlusconi? Mi piacerebbe candidato contro di me" : "Mi piacerebbe se Berlusconi potesse candidarsi, e candidarsi contro di me, visto che parlano di accordi segreti". Ospite a 'Porta a Porta' il segretario del Pd, Matteo Renzi, parla di elezioni e ...

A bloccare l'alleanza di centrosinistra è solo Renzi : "Per Mdp non può essere candidato premier" : Psicodramma nel centrosinistra alla ricerca di una quadra nella sofferta ricucitura tra il Partito Democratico e gli scissionisti di Mdp. Ed è proprio uno dei fondatori di Mdp a rifilare all'ex premier la prima doccia fredda di giornata...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : Zingaretti è candidato di Renzi : Roma, 9 nov. (askanews) 'Zingaretti è sicuramente il candidato di Renzi che l'altro giorno in tv lo ha sponsorizzato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Zingaretti è un rappresentante di ...