PCDS4Windows raggiunge la versione 1 4 108

[PC]DS4Windows raggiunge laversione 1.4.108

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Lo sviluppatore Ryochan7 ha rilasciato un nuovo aggiornamento di DS4Windows in1.4.108.Grazie al programma DS4Windows è possibile trasformare e sfruttare al massimo il vostro Dualshock 4 su PC utilizzando un programma con un’interfaccia semplice e intuitiva che riconosce il controller in pochi passaggi.La nuovarisolve il problema con i plug-in dei dispositivi durante il cambio dei profili,aggiunge la modalità trackball per il touchpad e risolve un bug dell’indice nella routine hotplug Un esempio dell’interfaccia CARATTERISTICHE Utilizza input X360 per utilizzarli sul DS4 in più giochi Utilizza il touchpad come un mouse o con altre azioni Utilizza il movimento SIXAXIS per altrettante azioni Controllare la Lightbar: spegnerlo, modificare dinamicamente in base al livello della batteria, e molto altro ancora Mappare i pulsanti e stick o azioni della ...