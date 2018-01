Pattinaggio artistico | Matteo Rizzo si racconta pensando a PyeongChang | “Alle Olimpiadi

Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo della rassegna continentale : Quello che sta per iniziare sarà l’anno dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, ma, prima della rassegna a cinque cerchi, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta ...

Pattinaggio artistico - EduSport Trophy 2018 : trionfo di Lucrezia Gennaro nel singolo femminile : Si è conclusa ieri sul ghiaccio della Tiriak Telekom Arena di Otopeni in Bucarest la seconda edizione del Trofeo EduSport, competizione internazionale di Pattinaggio artistico. L’unica gara prevista per la massima categoria, ovvero l’individuale femminile, ha visto trionfare l’atleta azzurra Lucrezia Gennaro; la pattinatrice tesserata con l’Ice Skating Club di Padova e allenata da Ludmila Mladenova si è imposta saldamente ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner regina di longevità. Tutti i record che può battere la fuoriclasse altoatesina : Quando si parla di Carolina Kostner, non si può far altro che inchinarsi di fronte all’atleta italiana più vincente di sempre tra tutte le discipline del Pattinaggio di figura. Vincitrice del nono titolo nazionale poche settimane fa, l’altoatesina detiene già numerosi record, ma può ulteriormente migliorare i propri primati in quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione ad alto livello. La prossima tappa saranno i Campionati ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : il calendario e le date. Tutti gli orari e il programma della rassegna iridata : L’anno che sta per cominciare sarà naturalmente quello dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 – I convocati dell’Italia : Carolina Kostner guida gli azzurri a Mosca : L’ISU ha comunicato i partecipanti agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico che si disputeranno a Mosca (Russia) dal 17 al 20 gennaio. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della nostra Federazione, questi sono i convocati dell’Italia. UOMINI: Matteo Rizzo DONNE: Carolina Kostner, Giada Russo, Micol Cristini COPPIE: Nicole Della Monica/Matteo Guarisce, Valentina Marchei/Ondrej Hotarek DANZA: Anna Cappellini/Luca ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Campionati Giapponesi 2018 : riviviamo i programmi di Shoma Uno : Tokyo ha ospitato nel fine settimana i Campionati Giapponesi di Pattinaggio di figura 2018. Nonostante l’assenza del campione olimpico e mondiale in carica Yuzuru Hanyu, la prova maschile era particolarmente attesa per la presenza dell’altra stella nipponica Shoma Uno. Una settimana dopo aver compiuto vent’anni, il pattinatore di Nagoya si è offerto come regalo il secondo titolo nazionale consecutivo, dominando sia il programma ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Campionati Russi 2018 : riviviamo i programmi di Alina Zagitova : La patinoire del Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo ha ospitato nello scorso fine settimana i Campionati Nazionali Russi 2018 di Pattinaggio di figura. La gara più attesa era stata senza dubbio quella dell’individuale femminile, che ha visto la vittoria della giovanissima Alina Zagitova, classe 2002. Ancora non perfettamente a suo agio nel primo segmento di gara, la talentuosa pattinatrice ha sfoderato ancora una volta un free program di ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2018 : Zagitova e Sostkova volano a Pyeongchang 2018. Tutti i risultati : ... terzo classificato con 249.11; anche il pattinatore secondo classificato agli scorsi Campionati Del Mondo juniores dopo un buon primo segmento, è stato autore di un programma libero discreto nella ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2018 : Zagitova e Sostkova volano a Pyeongchang 2018. Tutti i risultati : Si è da poco conclusa nel ghiaccio del Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo il Campionato Nazionale Russo 2018 di Pattinaggio artistico, competizione di fondamentale importanza per i partecipanti in quanto parametro di selezione per le qualificazioni alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, le quali convocazioni saranno diramate nella giornata di domani 24 Dicembre dalla federazione. La gara più attesa ed interessante è stata senza ...

Pattinaggio artistico : Yuzuru Hanyu salta i Campionati Giapponesi - ma le Olimpiadi non sono a rischio : Infortunatosi alla vigilia dell’NHK Trophy, il ventitreenne Yuzuru Hanyu ha fatto sapere che non prenderà parte ai Campionati Giapponesi di Pattinaggio di figura, in programma nel fine settimana a Tokyo. L’atleta di Sendai, infatti, non sarebbe stato vittima di una semplice slogatura della caviglia, come inizialmente ipotecato, ma avrebbe subito delle lesioni ai tendini ed un’infiammazione ossea. Campione olimpico e mondiale in ...

Pattinaggio artistico - Evgenia Medvedeva salta i Campionati Nazionali russi : Come riporta il comunicato ufficiale della federazione russa, Evgenia Medvedeva non parteciperà ai prossimi Campionati Nazionali in programma questa settimana a San Pietroburgo; l’atleta, in accordo con l’allenatrice Eteri Tutberidze, lo staff medico e la federazione stessa, ha deciso così di non accellerare i tempi di recupero dell’infortunio al piede subito nel mese di Novembre. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : l’exploit di Matteo Rizzo e la lezione di Carolina Kostner : Nella giornata di ieri, con il consueto galà di fine competizione, si sono spenti i riflettori dello Stadio Del Ghiaccio Agorà di Milano, teatro dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico. Nella massima categoria, nonostante alcuni risultati scontati, non sono mancate conferme e sorprese, in particolar modo nella specialità del singolo. In campo maschile Matteo Rizzo, tesserato con la società soprtiva Icelab, ha conquistato ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Carolina Kostner : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara femminile, Carolina Kostner non ha trovato rivali, andando a conquistare il suo nono titolo nazionale con un totale di 222.34 punti. Andiamo a rivedere i programmi della pattinatrice altoatesina. SHORT PROGRAM FREE ...