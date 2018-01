Papa | ' Migranti sono persone | basta alimentare paure'

MIGRANTI. IL Papa GLI DEDICHERÀ MESSA A SAN PIETRO DEL 14 GENNAIO : Roma – Il 14 GENNAIO, seconda domenica del Tempo ordinario, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, alle ore 10, PAPA Francesco celebrerà... L'articolo MIGRANTI. IL PAPA GLI DEDICHERÀ MESSA A SAN PIETRO DEL 14 GENNAIO su Roma Daily News.

Migranti - suore contro Lega ed estrema destra per difendere il Papa : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Le suore scalabriniane non ci stanno a vedere la Lega e altri politici di estrema destra attaccare così brutalmente Papa Francesco strumentalizzando il tema ...

Migranti - Salvini : Papa mette in guardia da razzisti - noi non lo siamo : "Leggo nella lettera di Natale del Santo Padre: 'attenti a chi fomenta la paura e il razzismo'. Ma qua dentro c'è qualche razzista? Io non mi ritengo superiore a nessun altro, però non voglio neanche ...

L'appello del Papa : 'Non spegnere la speranza nel cuore dei migranti' : ... intitolato: 'Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace', un testo dedicato a quei 250 milioni che in tutto il mondo, 'che cercano un luogo dove vivere in pace'. E per trovarlo 'sono ...

Vaticano - Papa Francesco dedica il primo Angelus 2018 ai migranti : 'Non spegniamo la speranza nei loro cuori' : E ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno con generosità per realizzare un mondo più solidale e accogliente'. 'Pensando a tante turbolenze di oggi e alla questione dei migranti - ha poi ...

Papa - l'appello di inizio anno : «Non spegnere la speranza nel cuore dei migranti» : Prima gli auguri al popolo italiano «per un anno di serenità e di pace, illuminato dalla costante benedizione di Dio», poi il ringraziamento al presidente Mattarella per avere...

Papa - l'appello di inizio anno : 'Non spegnere la speranza nel cuore dei migranti' : ... intitolato: 'Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace', un testo dedicato a quei 250 milioni che in tutto il mondo, 'che cercano un luogo dove vivere in pace'. E per trovarlo 'sono ...

Papa Francesco : Non spegniamo la speranza che c'è nel cuore dei migranti : Papa Francesco nel suo primo Angelus del 2018 torna a parlare dell'emergenza immigrazione: "Come madre, Maria svolge una funzione molto speciale: si pone tra suo Figlio Gesù e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Intercede, consapevole che in quanto madre può, anzi, deve far presente al Figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e disagiati. E proprio a queste persone è dedicato il ...

Papa : non spegniamo speranze di migranti : 12.45 "Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli che invocano per il loro futuro un orizzonte di pace".Così Papa Francesco nel primo Angelus del 2018,parlando di migranti e rifugiati, cui è dedicata l'odierna Giornata mondiale della pace. Rischiano la vita in viaggi lunghi e pericolosi, "non spegniamo la speranza nel loro cuore, non soffochiamo le loro aspettative di pace", dice Francesco. Ricambia gli auguri al ...

Papa - l'appello di inizio anno : 'Non spegnere la speranza nel cuore dei migranti' : ... intitolato: 'Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace', un testo dedicato a quei 250 milioni che in tutto il mondo, 'che cercano un luogo dove vivere in pace'. E per trovarlo 'sono ...

Mattarella scrive al Papa : "Le sue parole su pace e migranti ci aiutano a cambiare prospettiva" : ... di disponibilità a costruire risposte corali ai grandi problemi contemporanei e di impegno per la tolleranza e la pacifica convivenza che caratterizza il mondo in cui viviamo'. 'Nella certezza di ...

Mattarella a Papa : impegno sui migranti : 10.21 Il Presidente Mattarella scrive al Papa ricordando il suo messaggio per la Giornata mondiale della pace,che "esorta tutti a contemplare i migranti e i rifugiati con uno sguardo più attento e carico di fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pace". "Fomentare la paura non serve la causa della pace",scrive Mattarella. Occorre agire su "quattro pilastri:accoglienza, protezione, promozione e integrazione" da parte della comunità ...

I 20 modi per aiutare i migranti secondo Papa Francesco : ... col malcelato intento di acquisire le simpatie del variopinto mondo del volontariato cattolico, e non, presentandosi come paladino degli immigrati. È, invece, il nucleo centrale del messaggio che ...

I 20 modi per aiutare i migranti secondo Papa Francesco : Approvare "subito" la legge sulla cittadinanza ai bambini figli di stranieri nati in Italia, vale a dire "Sì allo Ius Soli ". Ma anche accogliere chi scappa da guerre, fame e malattie con "l'...