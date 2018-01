Papa Francesco | appello alla pace in Corea Terza guerra mondiale | “Un imprevisto può

Papa Francesco : urgente prendersi cura della Terra - ridurre le emissioni : “Tra i doveri particolarmente impellenti vi è oggi quello di prendersi cura della nostra Terra. Sappiamo che la natura può essere di per sé cruenta anche quando ciò non è responsabilità dell’uomo“: lo ha dichiarato Papa Francesco ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ricevuti in Vaticano. “Non bisogna dimenticare che c’è anche una precipua responsabilità dell’uomo ...

Migranti - Papa Francesco : “Sono persone - basta suscitare paure” : “Oggi si parla molto di Migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali“. Il nuovo appello di papa Francesco sul tema dell’accoglienza arriva nel discorso ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ricevuti in Vaticano per gli auguri per il nuovo anno. “Le migrazioni sono sempre esistite – ricorda il pontefice – nella tradizione giudeo-cristiana, la storia della ...

Cappella Sistina - Papa Francesco battezza 34 neonati : Papa Francesco è arrivato nella Cappella Sistina dove oggi, Festa del Battesimo del Signore, presiede nella Cappella Sistina la Santa Messa nel corso della quale amministra il Sacramento del Battesimo ...

Durante l'oramai tradizionale Messa per l'Epifania, Papa Francesco ha inviato a seguire "la stella di Gesù" e, in relazione al tema del dono, ha esortato a "fare del bene in modo gratuito"

Papa Francesco dice che soldi - carriera e successo sono meteore che svaniscono : Città del Vaticano, 6 gen. (askanews) 'Ci sono stelle abbaglianti, che suscitano emozioni forti, ma che non orientano il cammino. Così è per il successo, il denaro, la carriera, gli onori, i piaceri ...

Papa Francesco a sorpresa visita il Bambino Gesù di Palidoro : Festa a sorpresa, oggi pomeriggio, per i 120 piccoli ricoverati nella sede del Bambino Gesù a Palidoro: a poche ore dall'Epifania, il Papa ha voluto andare di persona a visitarli per salutarli e ...

VALERIA MARINI ha dichiarato di aver incontrato recentemente PAPA FRANCESCO. In un'intervista a Diva e Donna, la showgirl ha ribadito la propria stima per il Pontefice.

Papa Francesco incontra i maestri cattolici : pregiudizi e competizione rendono l'aria insana : Stimolare gli alunni all'apertura all'altro "promuovendo la cultura dell'incontro" dice il Pontefice, che lancia un monito: "Si è rotto il patto scuola-famiglia-Stato, ricostruirlo"

Papa Francesco : "Si respira aria malsana contro stranieri e diversi" : "Liberarci dal pregiudizio diffuso secondo il quale per valere bisogna essere competitivi, aggressivi, duri verso gli altri, specialmente verso chi è diverso, straniero o chi in qualsiasi modo è visto ...

Papa Francesco ai maestri : “Si respira aria malsana per pregiudizi per stranieri e diversi” : “Liberarci dal pregiudizio diffuso secondo il quale per valere bisogna essere competitivi, aggressivi, duri verso gli altri, specialmente verso chi è diverso, straniero o chi in qualsiasi modo è visto come ostacolo alla propria affermazione: questa purtroppo è una aria che spesso i nostri bambini respirano e il rimedio è fare in modo che possano respirare un’aria diversa, più sana, più umana”. È l’esortazione di Papa Francesco, ...