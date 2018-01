: Paolo Consorti torna dietro la macchina da presa con “Havana Kyrie”. Protagonista: Franco… - Aldiladelcinema : Paolo Consorti torna dietro la macchina da presa con “Havana Kyrie”. Protagonista: Franco… - LiciaGargiulo : Paolo Consorti torna dietro la macchina da presa con “Havana Kyrie”. Protagonista: Franco… - SMSNEWSOFFICIAL : Al via a Pesaro le riprese del nuovo film del regista e artista Paolo Consorti dal titolo… - Cinetvlandia : #HavanaKyrie iniziate le riprese del nuovo film di #PaoloConsorti - cinemastudi : Con Franco Nero al via le riprese del nuovo film di Paolo Consorti, “Havana Kyrie” -

Leggi la notizia su aldiladelcinema

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Primo Ciak il 9 gennaio per il nuovo film didal titoloche vede comeNero. Nel cast anche il celebre attore cubano Jorge Perugorria. La pellicola, prodotta dalla Vedado Films e da Opera Totale vedrà le riprese italiane dal 9 al 12 gennaio a Pesaro per poi spostarsi a febbraio a Cuba. Vittorio, un burbero direttore d’orchestra sul viale del tramonto, riceve un’offerta di lavoro all’Havana: dirigere il Kyrie Eleison, un’opera di Rossini, con il coro dei bambini della Colmenida. Decide di accettare la proposta per due motivi: i soldi e perché da troppo tempo la musica gli manca. Ma il progetto lo metterà a dura prova. Vittorio odia i bambini e crede che l’opera rossiniana, una vera e propria preghiera in musica, mal si adatti al cuore allegro di quei giovani coristi cubani troppo distratti e indisciplinati, a suo dire. Tante saranno ...