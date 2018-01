Paola Perego | «Torno in tv dopo incubi e paure»

Paola Perego ritorna su Rai1 con Superbrain : quando inizia - giuria e meccanismo Video : ritorna in onda su Raiuno la trasmissione '#Superbrain- Le supermenti' con Paola Perego [Video]. A dieci mesi di distanza dalla sospensione del programma 'Parliamone sabato', ecco che conduttrice ritorna di nuovo in prima serata sulla rete ammiraglia Rai con la terza edizione in quattro puntate di uno dei nuovi programmi più visti nel corso degli ultimi anni sui canali della tv di Stato. Anticipazioni Superbrain 2018 con Paola Perego: ecco cosa ...

Paola Perego/ Ho pensato di lasciare la tv. Ora torno - ma ho ancora paura... : Paola Perego si confessa: “Ho pensato di lasciare la tv. Ora torno, ma ho ancora paura...”. Le ultime notizie sulla conduttrice e il suo ritorno dopo il caso di Parliamone subito(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Paola Perego torna in tv dopo 10 mesi : 'Non sono sessista né raccomandata - ma ho ancora gli incubi' : 'Ne ho sentite tante nei giorni successivi a quella polemica: molti mi hanno accusato di essere raccomandata solo perché moglie di un agente importante come Lucio Presta . Faccio tv da 34 anni, ben ...

Paola Perego torna in tv : “Sono stata male - ho perso peso”. E ringrazia Simona Ventura : Paola Perego torna in tv da venerdì 12 gennaio con Superbrain-Le supermenti, in onda su Rai1. Un rientro per il quale non nasconde “incubi” dopo il caso-Parliamone sabato. E non manca la difesa nei confronti dell’amica Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Paola Perego: “Torno in tv con Superbrain ma ho paura” La Perego, intervistata […] L'articolo Paola Perego torna in tv: “Sono stata male, ho ...

Paola Perego su Rai Uno con 'Superbrain' : “Torno in tv ma ho paura" : Paola Perego torna in tv dopo 10 mesi di assenza. Lo fa con ‘Superbrain’ un nuovo programma che andrà in onda su Rai Uno a partire da venerdì 12 gennaio. Per la conduttrice, lontana dal piccolo...

Paola Perego fa pace con la Rai e torna in prima serata : Paola Perego Era finita al centro di una polemica a marzo, quando durante una puntata del programma televisivo Parliamone sabato, in onda su Rai 1, aveva proposto agli ospiti in studio una discussione ...

Paola Perego - pace fatta in Rai : un programma tutto suo in prima serata : Il servizio sulle donne dell'est le costò caro, ma ora è solo un brutto ricordo. pace fatta tra Paola Perego e la Rai, che ha deciso di...

Paola Perego - torna su Raiuno dal 12 gennaio : sarà la conduttrice di Supermenti : Le polemiche tra la Rai e Paola Perego sembrano ormai alle spalle. Il polverone sulle 'donne dell'est' era stato già in qualche modo archiviato la scorsa estate. Ora la conduttrice tornerà su Rai1 con ...

Paola Perego molestata : 'Attaccata al muro da un politico' : Con lo scandalo Weinstein, molte donne dello spettacolo stanno denunciando episodi di violenza. In Italia, dopo Asia Argento, Alba Parietti e Anna Falchi è la volta di Paola Perego a raccontare la ...

Paola Perego : le rivelazioni inaspettate della conduttrice sulle molestie Video : Indubbiamente inaspettato quanto emerso da un'intervista di #Paola Perego rilasciata al Corriere tv, Controluce. Dopo aver rivelato il ritorno sul piccolo schermo il 12 gennaio con 'Superbrain', la donna ha avuto modo di dedicare un'ampia parentesi ad un argomento in voga in in queste settimane. La conduttrice di talk show in televisione ha infatti avuto modo di raccontare alla stampa di aver subito molestie nel passato, seppur decisa a non ...

Paola Perego : il racconto della molestia subita in passato Video : In una lunga intervista rilasciata a Controluce, su Corriere.tv, #Paola Perego ha confessato di aver subito una molestia da parte di un politico diversi anni fa. La conduttrice televisiva non ha voluto fare il nome dell'uomo da cui racconta di essere stata molestata in passato, sottolineando come non sia di suo interesse renderlo pubblico. La Perego ha poi svelato un altro retroscena inquietante, che risale a quando aveva soltanto 16 anni, in ...

Paola Perego MOLESTATA DA UN POLITICO/ “Ero già pronta a difendermi” : solidarietà sui social : PAOLA PEREGO MOLESTATA da un POLITICO: “Mi ha sbattuta al muro, ma mi salvai con una bella ginocchiata e scappai”. Le ultime notizie sulla conduttrice televisiva(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 17:07:00 GMT)

Superbrain-Le supermenti da venerdì 12 gennaio su Rai1 - Paola Perego : "Ritirata la causa alla Rai - Mario Orfeo dice che sono una risorsa" : La carriera di Paola Perego ha avuto una sospensione lo scorso marzo per il cartello sulle donne dell'Est mostrato a Parliamone sabato che fu sospeso dai vertici Rai. Ora il ritorno con Superbrain-Le supermenti, in onda da venerdì 12 gennaio in prima serata. Superbrain-Le supermenti a gennaio 2018 con 4 puntate su Rai1, il ritorno di Paola Perego dopo la sospensione di Parliamone ...