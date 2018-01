Pallavolo È ancora Perugia da battaglia! Arrivano altri tre punti nella sfida con

B/2 - Ancora derby per la Sifi Kondor Catania - "ospite" al PalaSpedini della Pallavolo Sicilia. In Serie C - esordio casalingo con il Mondo Giovane : Le Kondorine debutteranno sabato pomeriggio alle ore 17.00 sul gerflor della "Pitagora" di Misterbianco contro le messinesi del Mondo Giovane.