Pallanuoto femminile | le migliori italiane della seconda fase di Coppa Italia Gorlero

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : clamorosa eliminazione per il Plebiscito Padova : Terza ed ultima giornata per la seconda fase della Coppa Italia femminile di Pallanuoto. Sono, come previsto, quattro le squadre che passano il turno e volano alle finali: a Padova avanzano Cosenza e Bogliasco, ad Ostia Orizzonte Catania e SIS Roma. C’è del clamoroso per l’eliminazione casalinga delle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere i risultati della giornata odierna e le classifiche ...

Pallanuoto - Coppa Italia femminile 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata : seconda giornata per la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile. Due i match giocati nei due gironi tra Ostia e Padova: andiamo a vedere i risultati e le classifiche aggiornate. Girone D Bogliasco Bene-Cosenza Pallanuoto 4-4 Bogliasco Bene: Malara, Viacava, Zimmerman, Dufour 2, Trucco, Millo, Maggi, Rogondino, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere 1, Casey, Imperatrice. All. Sinatra Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino, Gallo, De ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : Padova-Bogliasco 9-9 nella prima partita della seconda fase : Si apre con un pareggio la seconda fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: a Padova, le padrone di casa sono state fermate sul 9-9 dal Bogliasco nella prima sfida del Girone D. Le ospiti hanno provato lo strappo decisivo già nel primo quarto, chiuso sull’1-4, ma la classe delle Campionesse d’Italia è venuta fuori nel secondo parziale, quando sono riuscite a rientrare sul 5-5. La gara, sempre in equilibrio, ha visto gli ...

Pallanuoto femminile - oggi al via la seconda fase della Coppa Italia 2018 : si decidono le partecipanti alla Final Four : Scatta, ad Ostia e Padova, la seconda fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: da oggi a domenica le sei squadre ancora in corsa competeranno per accedere alla Final Four che si giocherà a febbraio. Nel Girone D saranno impegnate Padova, Bogliasco e Cosenza, mentre nel Girone E scenderanno in acqua Roma, Rapallo e Catania. Le patavine e le liguri sono certamente le favorite per il passaggio alla Finale a quattro del mese prossimo, e si ...

Pallanuoto femminile - verso gli Europei 2018 : le possibili novità tra le convocate del Setterosa. Chiappini e tante giovani in arrivo : Tutto pronto per una nuova stagione di grande Pallanuoto femminile: il punto clou di questo 2018, in assenza di Mondiali ed Olimpiadi, saranno sicuramente gli Europei, che si svolgeranno dal 14 al 28 luglio in Spagna, a Barcellona. Andiamo a scoprire ruolo per ruolo le possibili novità tra i convocati del Setterosa, vice campione olimpico in carica: Fabio Conti vuole portare la sua nazionale sul podio continentale dopo una campagna iridata a ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : si gioca l’ottava giornata. Catania-Rapallo il big match - Padova per ripartire : Domani scenderanno in acqua, per l’ultima volta nell’anno solare 2017, le squadre della Serie A1 di Pallanuoto femminile: riposa Cosenza, che resta così sul fondo della classifica a quota 3, seppur con una gara in meno (la sfida contro Florentia, rinviata nella scorsa giornata). Il match di cartello è certamente quello che opporrà, alle ore 15.00, nella vasca della piscina “Scuderi” di Catania, le padrone di casa ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : le migliori italiane della settima giornata. Galardi strepitosa : Soltanto tre gli incontri per una settima giornata davvero povera di emozioni nel campionato di Pallanuoto femminile. La cancellazione di alcuni voli aerei ha costretto a posticipare la sfida tra Florentia e Cosenza, mentre riposava il Bogliasco. La sorpresa del giorno sabato è arrivata però grazie al Rapallo che ha sconfitto le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova. Vola in solitaria, dunque, l’Ekipe Orizzonte Catania, vincente ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la settima giornata. Padova cade a Rapallo - è fuga Catania! : Sono state soltanto tre le gare odierne di Pallanuoto femminile valide per la settima giornata del campionato di Serie A1, ma un risultato roboante arriva comunque: Padova perde a Rapallo per 6-5 una gara tiratissima e non solo viene agganciato in classifica al secondo posto proprio dalle liguri, ma vede scappar via Catania, corsara a Milano con il punteggio di 5-11 ed ora in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio. Nell’altro ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri sabato : Milano-L'Ekipe Orizzonte 15,00 diretta streaming su https://www.facebook.com/milanoallnews Rapallo-Lantech Plebiscito 15,00

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri sabato : Un sabato davvero molto povero di match quello che riguarda il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Saranno solo tre gli incontri in programma per la settima giornata: con le sole nove squadre presenti e un match rinviato, va davvero a ridursi al minimo il numero di sfide da seguire per gli appassionati. Non si giocherà infatti RN Florentia-Cosenza: inizialmente prevista come di consueto di sabato, il match di Firenze è stato spostato ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della sesta giornata di A1. Laura Barzon trascina Padova con un poker : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha sancito la leadership di Catania, che ha sbancato Bogliasco. Resta in scia Padova, che ha superato Milano, mentre Roma ha battuto Rapallo. In coda Messina ha vinto a Cosenza. Andiamo a scoprire le migliori italiane scese in acqua sabato scorso. Laura Barzon (Padova): il suo poker trascina, ancora una volta, le Campionesse d’Italia. Prima porta avanti la sua squadra siglando due ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la sesta giornata. Catania si conferma in vetta - Padova non molla : Catania si conferma in vetta alla classifica del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile dopo la vittoria odierna in casa del Bogliasco. Nel big match della sesta giornata invece Padova si tiene in scia battendo, non senza soffrire, Milano con il punteggio di 7-6. Le patavine restano sole al secondo posto, approfittando del netto scivolone di Rapallo, che viene battuto ed avvicinato dalla Roma, la quale aggancia in classifica ...