Oss sanitario | ecco quanto guadagnerà e quale sarà la sua posizione in

Oss è ora un sanitario : ecco le sue nuove competenze dopo la legge Lorenzin Video : dopo l’approvazione definitiva del DDL Lorenzin che diventa legge dello Stato, sono oltre 200 mila gli OSS che entreranno a pieno titolo a far parte del mondo delle professioni socio sanitarie. Si sono dunque gettate le basi per un percorso procedurale necessario per l’individuazione di nuovi profili professionali, in cui verranno ricompresi anche i preesistenti profili professionali di OSS e le professioni di assistente sociale, di sociologo e ...

Nuove Assunzioni Croce ROssa Italiana per Personale Professionale Sanitario Video : Nuove Assunzioni Croce Rossa Italiana per Personale Professionale Sanitario Video La Croce Rossa Italiana ricerca nuovo Personale Professionale Sanitario: ecco i requisiti, titoli di studio, come candidarsi e data di scadenza. Clicca e guarda il Video ...