Ora Renzi torna a promettere | Salario minimo a 10 euro

Renzi lancia la proposta del salario minimo legale "tra 9 e 10 euro l'Ora" : "Sono pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall'auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto in modo civile. Sperando che anche lui non scappi dal confronto come continua a fare Cuor di Leone Di Maio". Lo dice al Quotidiano nazionale il segretario del Pd, Matteo Renzi, che illustra la sua proposta di "un salario minimo ...

Canone Rai - da Renzi il primo colpo della campagna elettOrale : “Brutta tassa - la aboliremo”. Calenda. “Presa in giro” : “La tv pubblica deve essere un diritto dei cittadini”. Per questo quella “brutta tassa” che è il Canone Rai va abolita. E’ il mantra alla base della prima mossa firmata da Matteo Renzi in campagna elettorale. Secondo La Repubblica, il segretario intende avanzare la proposta nella prossima direzione del Partito Democratico. Una mossa popolare studiata per rilanciare la corsa elettorale dei dem e per indicare al suo ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Ixè : M5s sfiOra il 30% - crollo Renzi sotto il 23% : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie verso le Elezioni 2018: caos Banche, 50% non vuole Maria Elena Boschi candidata.

Ora la Margherita rischia di spaccare la coalizione Pd-Lorenzin : La Margherita rischia di far restare sempre più solo Matteo Renzi . Colpa del simbolo storico del centrosinistra ora 'ereditato' dalla lista 'Civica popolare' che fa capo a Beatrice Lorenzin e Lorenzo ...

Matteo Renzi - tracollo completo. Becchi : chi votava Pd Ora vota centrodestra : Quando la nave affonda, l'equipaggio è l'ultimo a mettersi in salvo. Così, salvo eccezioni, succede in mare, non però in politica, per quei partiti che vedono evaporare il loro consenso. È il caso del Pd, che sta quasi per partito defunto: negli ultimi tre anni e mezzo ha visto vaporizzare una consistente parte del suo ...

Berlusconi contro Renzi - l'indiscrezione sulla campagna elettOrale tv : cosa succederà nei faccia a faccia in diretta : La nuova legge elettorale proporzionale provocherà un terremoto. In Parlamento, probabilmente, visto che il 5 marzo, il giorno dopo il voto, stando agli attuali sondaggi potrebbe non esserci una ...

Renzi - il drammatico 'no' di Mattarella : Pd - bomba sulla campagna elettOrale : C'è l'ostacolo di Sergio Mattarella tra Matteo Renzi e la campagna elettorale. Il segretario del Pd sogna per limitare i danni nelle urne un funambolico 'doppio binario'. Da una parte lui e gli altri ...

Al via campagna elettOrale - una corsa lunga 65 giorni : Renzi si incunea tra Cav e M5S : Luigi Di Maio, soddisfatto per i sondaggi, continua il suo tour in Italia sottolineando l'alterità M5S con la 'vecchia politica' dei partiti. E ironizza sulle proposte elettorali di Silvio Berlusconi ...

Parte la campagna elettOrale - Lorenzin lancia Civica Popolare alleata Pd : Nel Centrosinistra entra la nuova formazione del ministro della Salute. Dai Cinque stelle in arrivo una novità per le candidature: nei collegi uninominali anche esponenti della società civile non ...

OSS è Ora un sanitario : ecco le sue nuove competenze dopo la legge Lorenzin Video : dopo l’approvazione definitiva del DDL Lorenzin che diventa legge dello Stato, sono oltre 200 mila gli OSS che entreranno a pieno titolo a far parte del mondo delle professioni socio sanitarie. Si sono dunque gettate le basi per un percorso procedurale necessario per l’individuazione di nuovi profili professionali, in cui verranno ricompresi anche i preesistenti profili professionali di OSS e le professioni di assistente sociale, di sociologo e ...

Banche - interruppe e contestò Renzi alla festa dell’Unità di Bologna : il Pd Ora querela l’anziana risparmiatrice : Si presentò alla festa dell’Unità di Bologna e, mentre dal palco parlava il segretario del Pd Matteo Renzi, lo interruppe, urlando e sventolando una bandiera sulla quale si leggeva “No Salva Banche“. Ora, tre mesi e mezzo dopo, il Partito democratico ha denunciato Giovanna Mazzoni, una risparmiatrice di Ferrara, rimasta danneggiata dal crac della Cassa di risparmio della città emiliana. “Io mi sono alzata una mattina, mio ...