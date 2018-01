Nuovo gameplay trailer di Metal Gear Survive dedicato al single player

Nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ analizza il personaggio di Nappa : Dragon Ball FighterZ ha un roster di tutto rispetto e che tiene conto di quasi tutti gli esponenti più importanti del corposo cast di personaggi che compongono l'opera originale di Akira Toriyama. Tra i combattenti più blasonati, forse, il Saiyan Nappa non passerà in primo piano, ma una recente analisi estrapolata dal gameplay del lottatore dimostra quanto possa rivelarsi interessante e divertente da utilizzare. Sappiamo, infatti, che il ...

Monster Hunter World : un Nuovo lungo video gameplay e l'annuncio della beta finale : Durante un livestream in Giappone, Capcom ha annunciato oggi nuovi dettagli per il supporto a livello di DLC, una nuova beta, un imperdibile video gameplay, oltre a bundle e controller dedicati a Monster Hunter World per ora confermati solo per il mercato nipponico.Come riportato da DualShockers c'è stato innanzitutto spazio per un nuova sessione gameplay assolutamente da non perdere:È stata confermata la beta finale per tutti gli utenti ...

Gameplay - storia e possenti Draghi nel Nuovo spettacolare trailer di Monster Hunter World : Con un trailer davvero di impatto Capcom sottolinea ancora una volta l'ormai imminente uscita di Monster Hunter World (atteso su PS4 e Xbox One il 26 gennaio), capitolo molto atteso e ambizioso che, come sottolineato anche nella nostra ultima prova, propone più di un cambiamento alla classica e rodata formula di gioco a cui tutti i fan sono abituati da anni.Il filmato segnalato da DualShockers si concentra sul Gameplay, la storia, le cutscene e ...

Fe : Nuovo video gameplay per l'ispirato titolo EA Originals : Al di là delle controversie che la stanno affliggendo non bisogna di certo dimenticare che EA sta continuando a lavorare sull'ampliamento del catalogo EA Originals, una divisione che si concentra sul sostegno di esperienze meno mainstream e prettamente indie che potrebbe garantire alla compagnia un ritorno a livello di immagine non indifferente oltre che una maggiore varietà generale.Dopo aver lanciato l'ottimo Unravel l'etichetta si concentra ...

Gravel : Nuovo video gameplay per il titolo di Milestone : Gravel è un racing game arcade realizzato da Milestone. Realizzato in Unreal Engine 4, il gioco conferisce ad ogni tracciato un livello di dettaglio senza precedenti e rende la competizione divertente per tutti. Grafica fotorealistica, tempo atmosferico dinamico e sistema meteo, fisica di gioco accurata e luoghi mozzafiato dove il giocatore puà correre a tutta velocità sfrecciando attraverso foreste, montagne innevate, dune desertiche ...

Bloody Zombies : ecco un Nuovo gameplay su Switch del picchiaduro : Bloody Zombies è un picchiaduro cooperativo evoluto per Nintendo Switch con combattimento libero innovativo, opzioni multigiocatore ampliate e orde su orde di zombi.La versione per Nintendo Switch del gioco è attesa per oggi 23 dicembre, per cui possiamo farci un'idea del titolo con questo nuovo gameplay riportato da Nintendoeverything.Potremo afffrontare più di 20 ambientazioni diverse usando abilità brutali potenziabili per abbattere una ...

Analizziamo le mosse di Beerus in Dragon Ball FighterZ grazie al Nuovo gameplay : Vi proponiamo un nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ pubblicato dallo youtuber Maximilian Dood, basato sui numerosi gameplay arrivati durante e dopo il Jump Festa 2018: protagonista della lunga clip questa volta è Beerus. Sulla scia dei già proposti Gohan, Hit e Yamcha, il video ci offre uno sguardo dettagliato sul move set del dio della distruzione introdotto in Dragon Ball Super e nel film Dragon Ball Z: La battaglia degli ...

Sea of Thieves in 4K nel Nuovo video di gameplay : Dopo le ultime novità su Sea of Thieves, relative al sistema di microtransazioni che sarà adottato e alla conferma di una serie a fumetti, Rare torna a mostrare il suo titolo piratesco.Come riporta Dualshockers, in seguito alla conclusione dell'alpha test, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un lungo filmato di gameplay in 4K, dove vengono mostrate le varie caratteristiche di Sea of Thieves. Tutti coloro che hanno partecipato a questa ...

Il combat system di Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno protagonista del Nuovo video gameplay : Vi abbiamo recentemente parlato di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno all'interno di una nostra prova rivelandovi diversi dettagli di un'opera che dopo un primo ottimo capitolo non può che essere particolarmente attesa da parecchi fan.Purtroppo l'ennesimo rinvio che ha fissato la nuova data d'uscita al 22 marzo ha smorzato in parte l'entusiasmo di chi non vedeva l'ora dell'arrivo dell'anno nuovo ma il progetto di Level-5 continua ad attirare ...

Nuovo video gameplay Dragon Ball FighterZ - analizziamo le mosse di Yamcha : Bandai Namco ha pubblicato un Nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ dedicato a Yamcha, dopo quelli con protagonisti Adult Gohan e Hit. Le clip, a differenza dei character trailer di pochi secondi rilasciati finora, durano qualche minuto e - grazie all'analisi di alcuni Youtuber selezionati dal publisher - ci permettono di analizzare i moveset dei combattenti che compongono il roster del Nuovo picchiaduro sviluppato dai ragazzi di Arc ...

Un accampamento di banditi e le tante possibilità di Kingdom Come : Deliverance in un Nuovo video gameplay : Recentemente vi abbiamo parlato di Kingdom Come: Deliverance in un'intervista da non perdere in compagnia del PR Manager di Warhorse Studios, Tobias Stolz Zwilling. Si tratta di un progetto molto ambizioso che cerca una strada diversa all'interno degli RPG ad ambientazione medievale.Niente fantasy o magia, questo titolo cerca il realismo e il rispetto sostanzialmente totale della storia. Sicuramente per un team non gigantesco non si tratta di un ...

Dragon Ball FighterZ : possiamo vedere alcune mosse di Gohan adulto in un Nuovo gameplay : Con un nuovo trailer riportato da Gematsu possiamo vedere alcune nuove mosse di Gohan adulto, in Dragon Ball FighterZ.Il gioco verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC il 26 gennaio nelle Americhe e in Europa, e il 1 ° febbraio in Giappone.Il gioco è il frutto di una combinazione tra le caratteristiche di giochi tradizionali di Dragon Ball in 2D, ovvero in stile cartone animato con quelli filmati in 3D.Read more…

Civilization VI : Rise and Fall - possiamo vedere un Nuovo video gameplay : Oggi 2K Games e Firaxis Games hanno annunciato che l'esercito mongolo di Genghis Khan sarà giocabile nella nuova espansione di Civilization VI: Rise and Fall, riporta Dualshockers.Ad accompagnare l'annuncio vi è anche un nuovo video gameplay nel quale possiamo vedere la forza armata mongola all'opera.La Mongolia possiede l'abilità unica conosciuta come Örtöö che permetterà al giocatore di creare una postazione commerciale immediatamente dopo ...

Darksiders 3 : possiamo vedere un Nuovo gameplay pregno di azione : Era da un po' di tempo che non si sentiva parlare di Darksiders 3, ma oggi finalmente qualcosa è saltato fuori, e si tratta di un nuovo gameplay nel quale possiamo vedere particolari meccaniche di gioco all'azione.Come riporta Playstationlifestyle infatti, in occasione di una collaborazione con IGN THQ Nordic ha rilasciato un nuovo gameplay del gioco, nel quale possiamo vedere Fury affrontare un nemico noto come Lava Brute.Non molto è stato ...