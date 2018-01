: Nuovi rumors sui concerti degli #U2 nel 2018, imminente l'annuncio delle date europee del… - OptiMagazine : Nuovi rumors sui concerti degli #U2 nel 2018, imminente l'annuncio delle date europee del… - ANDREAZANETTIN : RT @N36volpe1973: Non So se sia vero " Quindi vi Prego prendetelo come un #Rumors " Ma i Nuovi Aspiranti Candidati 5 stelle " Esempio: Eli… - N36volpe1973 : Non So se sia vero " Quindi vi Prego prendetelo come un #Rumors " Ma i Nuovi Aspiranti Candidati 5 stelle " Esempi… - android_asia : Pixel 3 avanza con tre nuovi modelli, ma Google non abbassa i prezzi – Rumors scheda tecnica -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Cresce l'attesa per l'annuncio deiU2 in Europa: l'ufficializzazionedel Songs of Experience Tour a supporto dell'ultimo omonimo album rilasciato a dicembre è ormaie ne sono prova idettagliati dell'ultima ora.Secondo quanto riporta l'Irish Daily Mail, si prevede che gli U2 annuncino un certo numero di spettacoli in Irlanda, alla 3Arena di Dublino, nell'ambito del loro tour Songs of Experience.Stando ad alcuni, lesarebbero in programma per il prossimo ottobre e Live Nation avrebbe già prenotato "un certo numero di serate" presso l'arena.Dunque, per il ritorno a casa, gli U2 starebbero pensando ad una serie diin una dimensione più raccolta rispetto a quella dei grandi stadi internazionali.La fonte dell'Irish Daily Mail dà per certe leirlandesi, d'altronde immancabili considerate le origini ...