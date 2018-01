Nuova edizione di EscaMontage a Corto 2018 – Scadenza 1 maggio 2018

Obiettivo Terra 2018 : al via la Nuova edizione del concorso nazionale dedicato alle bellezze dei Parchi e delle Aree Marine Protette d’Italia : Al via dal 21 dicembre 2017 “ Obiettivo Terra ” 2018 , la nuova edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali e ...

Masterchef al via - da giovedì la prima edizione post Cracco. Arriva una Nuova giudice : Masterchef cambia volto. Il nuovo giudice Antonia Klugmann porta una ventata di freschezza nello show, in onda dal 21 dicembre su Sky Uno, dopo l'addio di Carlo Cracco. Che nel frattempo ha anche ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ La benedizione delle famiglie per la Nuova coppia (Grande Fratello Vip 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER sempre più uniti e innamorati: per la coppia del Grande Fratello Vip 2 arriva anche la benedizione delle rispettive famiglie .(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 05:45:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : svelato cast e concorrenti della Nuova edizione del reality! : Nella tredicesima edizione dell’ Isola dei Famosi arriva la conferma da parte di Francesco Monte. Nel cast si aggiungono Rosa Perrotta, Francesca Cipriani e Chiara Nasti. Stefano De Martino il nuovo inviato in Honduras. Cristiano Malgioglio tra gli opinionisti. Mediaset è lieta di annunciare ai suoi fedeli telespettatori la messa in onda da lunedì 22 gennaio della tredicesima ed attesissima edizione de “L’ Isola Dei Famosi “, uno ...

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast della Nuova edizione : Ognuno di noi ha in mente dei concorrenti perfetti per il cast completo del Grande Fratello VIP 2018 e lo stesso succede a chi lavora al reality show. Ci sono già dei contatti tra la produzione e i candidati alla prossima edizione? Forse è presto, si è conclusa la seconda stagione VIP soltanto da tre giorni e in più si stanno cercando concorrenti per l'Isola, quindi è tutto rimandato ai prossimi mesi. Verrà data la possibilità a Ilary Blasi, la ...