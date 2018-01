Non è una lattina | è Nebula Capsule | proiettore Android e altoparlante Bluetooth a 360°

Non bestemmiate per favore - mamma aggredita da una banda di minori : È stata aggredita e presa a calci e pugni solo per aver invitato un gruppo di minori a non bestemmiare. È accaduto nel parcheggio del centro commerciale Gru alle porte del capoluogo piemontese.La donna, che era tornata nel parcheggio dopo aver fatto la spesa insieme al figlio piccolo, sentendo il gruppetto utilizzare un linguaggio scurrile, ha chiesto ai ragazzini di non gridare parolacce. "Smettetela di bestemmiare per ...

LORENA BIANCHETTI/ “Volto della Chiesa in tv? Non sono una suora : vi svelo le mie trasgressioni” : LORENA BIANCHETTI: la conduttrice di A Sua Immagine su Rai Uno svela alcuni dei suoi aspetti meno noti, perché essere il volto della Chiesa in tv non significa essere delle suore(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 08:13:00 GMT)

Inter - Pastore Non si muove : 'Il PSG è una famiglia - Non cambierò' : ... alla rete di Icardi risponde Simeone nel finale (Video e gol) Fiorentina, la Curva Fiesole riabbraccia Borja Valero: 'Bentornato' Fiorentina-Inter diretta tv e live streaming, dove vedere il match ...

Iran - il pericolo Non è una nuova rivoluzione. Ma un’altra sanguinosa repressione dei giovani : L’accordo sul nucleare Iraniano, uno degli obiettivi centrali della politica estera dell’amministrazione Obama, aveva come scopo primario la riappacificazione dell’Occidente con una nazione strategica in una regione calda ormai da diversi decenni. I vantaggi per Washington erano più politici che economici, il fracking ha infatti aperto un nuovo capitolo nello sfruttamento degli idrocarburi per le multinazionali nord americane. In ...

Inter - Pastore : "Il Psg è una famiglia - gli sono fedele - Non cambierò" : Psg, Emery, punizione alla Nainggolan per Cavani e Pastore? la dichiarazione - Il caso potrebbe essere Interpretato come un segnale in ottica mercato ma Pastore, contatta da Yahoo Sport France ha ...

MotoGP - Andrea Dovizioso è entrato in una nuova dimensione. La Ducati forse Non se n’è accorta? : Andrea Dovizioso è entrato letteralmente in una nuova dimensione, è esploso l’anno scorso vincendo ben sei Gran Premi e lottando con Marc Marquez per il Mondiale fino all’ultima gara. Il forlivese è stato l’unico in grado di contenere la furia dell’iberico, in maniera indiscutibile il pilota più forte del momento in MotoGP. La crescita graduale di Dovizioso si è concretizzata in un 2017 da favola che ha riportato la ...

Morto l'astronauta John Young - Nono uomo sulla Luna : "Oggi, la Nasa e il mondo hanno perso un pioniere. La carriera di astronauta di John Young ha attraversato tre generazioni di voli spaziali", ha scritto l'agenzia spaziale sul proprio sito. Young è ...

Spazio - è morto lastronauta John Young : fu il Nono uomo a mettere piede sulla Luna : La Nasa ha annunciato la morte di John Watts Young, leggendario comandante della prima missione Shuttle nello Spazio scomparso all'età di 87 anni. Volò sei volte nello Spazio e fu anche il nono uomo a ...

'Non mi candido più - resterò una Iena'. Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle : La Iena Dino Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. È lui stesso ad annunciarlo con un post sulla sua bacheca facebook. "Credo che servire il proprio paese sia bellissimo, e ...

Matteo Renzi - abolizione del caNone Rai : una mossa per far fuori Mediaset : Dietro la proposta di Matteo Renzi di abolire il canone Rai si nasconde l'intenzione di colpire al cuore Mediaset . A Cologno Monzese non hanno dubbi sui veri rischi che il Biscione si ritroverebbe a ...

"Non mi candido più - resterò una Iena". Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle : La Iena Dino Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. È lui stesso ad annunciarlo con un post sulla sua bacheca facebook. "Credo che servire il proprio paese sia bellissimo, e per questa ragione ho valutato molto seriamente la proposta di candidarmi al Parlamento. Dopo giorni di riflessione, però, sono giunto alla conclusione che la cosa più utile che io possa fare - oggi - sia continuare a fare il mio ...

È morto l’astronauta John Young - Nono uomo a mettere piede sulla Luna : l’astronauta statunitense John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna, è morto sabato 6 gennaio: aveva 87 anni. La notizia è stata diffusa su Twitter dall’astronauta Terry Virts e in seguito confermata dalla NASA. Nella sua lunga carriera come The post È morto l’astronauta John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna appeared first on Il Post.

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Piccini interessa - ma Non c'è ancora una trattativa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Allegri: nel mirino dei bianconeri Emre Can, per Khedira si avvicina il rinnovo mentre Piccini interessa(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:05:00 GMT)

F1 - Toro Rosso - Hartley : 'Il prossimo anno Non farò nessuna gara extra Formula 1' : ... ho bisogno di essere completamente concentrato' ha dichiarato il nativo di Palmerston North, che proprio con la Porsche si è laureato per due volte campione del mondo WEC. 'È una grande opportunità ...