Non c' è sviluppo senza tutela ambientale

Uncem : "L'ambiente Non è un freno - ma il motore del nuovo sviluppo sostenibile" : 182 milioni di euro nelle Valli Chisone e Germanasca, 270 milioni di euro per l'Alta Val Tanaro, le Valli Mongia, Cevetta, l'Alta Val Bormida e la Langa Cebana, 173 milioni per la Valle Stura. Sono ...

Sviluppo sostenibile - Sachs ai giovani : “Agite - Non c’è più tempo” : L’economista americano Jeffrey Sachs lancia appello alla mobilitazione dei giovani per uno Sviluppo sostenibile del Pianeta. Sachs è presente all’ottavo Forum internazionale su alimentazione e nutrizione organizzato dal Barilla Center for food and nutrition a Milano, tra i Sette Palazzi Celesti all’HangarBicocca. “Siamo sull’orlo di un grave pericolo, non ci rimane più tempo”, ha detto l’economista che ...

Vertice Ue-Africa - servono sviluppo e il rigore che Non c'è stato in passato : Ieri e oggi ad Abidjan, in Costa d'Avorio, si tiene il V summit tra Unione Europea e Unione Africana. Tema di questo Vertice è "investire sui giovani per una crescita inclusiva". L'obiettivo è varare un piano di sviluppo pluriennale per creare infrastrutture, lavoro, benessere nel continente africano e bloccare la fuga dalla disperazione.Si tratta di un un "piano Marshall" da implementare nei prossimi anni. Un investimento di 44 ...

IL SUD GIÀ E Non ANCORA/ Se la via per lo sviluppo passa (anche) dalle caramelle : Fondata nel 1993 da un gruppo di giovani, Sila Gum esporta caramelle in tutto il mondo e continua a innovare per migliorare la qualità dei prodotti.

La crisi dell'Europa Non pregiudichi lo sviluppo delle città : L'Europa ha compiuto negli ultimi anni una missione che non è riuscita neanche all'Italia di Ventura: far disamorare anche i più ardenti fra i supporter con una serie di scelte sbagliate talmente clamorose e grottesche da sembrare quasi fatte apposta. L'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia del Farmaco tramite sorteggio, vinto da Amsterdam contro Milano, va esattamente in questa direzione. È il risultato di un ...

Boldrini : serve altro modello di sviluppo - Non domeniche a piedi : Roma, 13 nov. (askanews) 'Per la politica e le istituzioni è necessario e imperativo gettare lo sguardo sugli anni a venire: abbiamo speso le nostre energie per cercare di tamponare gli effetti della crisi per anni senza uscirne ...

Alberto Arcidiacono : 'Il sostegno di una sindacatura - condivisione di una visione politica di sviluppo - Non può interrompersi per motivi che differiscano da problematiche connesse alla gestione del territorio' : La politica, per come l'ho vissuta, deve essere opportunità di crescita comune, e nessuno degli elettori deve dubitare che nell'atto dell'espressione del voto non abbiano scelto un programma ...

Gentiloni 'Ritorno a crescita economica e sviluppo Non va sprecato' : 'L'economia italiana ha percorso una strada molto accidentata, è stata ferma lungo, si è finalmente messa in moto. Questa macchina va accompagnata, rassicurata ma non va dilapidata e non va neanche ...