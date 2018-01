Nokia 8 - ecco i dettagli dell' aggiornamento ad Android Oreo in Italia

Nokia 6 (2018) : ecco l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : A distanza di poche ore dal lancio ufficiale del Nokia 6 (2018), lo smartphone pare abbia già ricevuto l'update ufficiale ad Android 8.0 Oreo L'articolo Nokia 6 (2018): ecco l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 4 e Nokia 7 Plus rivelati in Cina : ecco le caratteristiche : Difficile dire dove verranno commercializzati: probabile che inizialmente saranno lanciati in Cina per poi essere distribuiti nel resto del Mondo.

Nokia 3310 arriverà in versione 4G e con WiFi : ecco la scheda tecnica : Nokia 3310 4G passa da TENAA: ecco la scheda tecnica della nuova versione dell'intramontabile telefono Nokia, questa volta con 4G e WiFi. L'articolo Nokia 3310 arriverà in versione 4G e con WiFi: ecco la scheda tecnica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.