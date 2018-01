Neve sul Sahara | L’incredibile fenomeno lascia perplessi

Maltempo Piemonte : Sulle Alpi 2-3 metri di Neve - sarà un Gennaio anomalo : Dopo il 2017 da record per la penuria di piogge, il nuovo anno in Piemonte e’ iniziato con un’altra ‘anomalia’, precipitazioni come d’autunno e neve fino a 2-3 metri in una sola perturbazione, nell’arco di 24-48 ore. Lo sottolinea Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) nelle previsioni meteo settimanali per la regione. Tra oggi e domani un’altra e’ prevista un’altra ...

Neve e valanghe sulle Alpi : Fortissime nevicate stanno interessando da ore (previsioni meteo rispettate) le Alpi, in particolare il settore di Nord Ovest. Allerta massima, a livello 5, per il pericolo valanghe. Isolate Cervinia ...

Serie A - BeNevento : le quote puntano sulla salvezza : TORINO - Il 2018 del Benevento è iniziato con il piede giusto e Roberto De Zerbi inizia a sognare la salvezza. L'ultima vittoria contro la Sampdoria ha ridato speranza ai giocatori e al suo allenatore,...

Sulle montagne torinesi previsti altri 80 centimetri di Neve : Torino, 8 gen. (askanews) Proseguono le nevicate oltre i 1300 metri di altezza, con depositi importanti alle alte quote e con previsione di ulteriori 80 centimetri entro domani mattina. Il servizio ...

De Zerbi fa il punto sulla corsa salvezza : il BeNevento torna a crederci - “ecco cos’è cambiato” : “Cosa e’ cambiato? C’e’ stata una reazione d’orgoglio e una continuita’ di risultati. Ma le prestazioni c’erano anche prima, meritavamo gia’ da qualche domenica di vincere. Adesso stiamo facendo bene ma dobbiamo stare attenti, 8 punti dalla zona salvezza sono ancora troppi“. Roberto De Zerbi sa bene che la strada e’ ancora lunga e in salita ma a Benevento cominciano a credere nel ...

I frati sepolti da 5 metri di Neve : "Così viviamo sul tetto d'Europa" : Fra le curiosità di questo luogo, dove la neve è protagonista, c'è una cronaca dell'abate Rodolfo del monastero belga di Sainr-Trond: nel 1129 scrive di una valanga che fra il 3 e il 4 gennaio ...

La modella curvy e lo yoga sulla Neve : "Autostima e positività" : Una donna canadese appassionata di yoga sta diffondendo messaggi di autostima e positività con la sua famosa pagina Instagram, e non lascia che la neve interferisca con la sua...

Previsioni Meteo - l’Eurafrica si ribalta : Neve nel Sahara - sabbia del deserto al Circolo polare artico. E sulle Alpi la Neve si tinge cade a fiocchi gialli : 1/9 ...

Web Tv. Skypass : gli sport sulla Neve in vetrina tutti i giorni su ircsporttv e oasport : Skypass sbarca su Ircsporttv e su Oasport. La 24esima edizione della straordinaria e unica vetrina dedicata alle attività sulla neve andata in scena a Modena arriva tutti i giorni su Irc con ben sei appuntamenti quotidiani. Alle 8, 11, 14, 17, 20 e 23 gli appassionati degli sport sulla neve potranno scoprire tutte le novità sulle ultime attrezzature sbarcate nel settore ma anche e soprattutto godersi gare e contest internazionali di sci e ...

BeNevento Sampdoria/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Benevento Sampdoria, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:18:00 GMT)

Ciclone di Gelo e Neve sugli USA - a Boston scenari spaventosi : “The Day After Tomorrow” sulle coste del Massachusetts [FOTOGALLERY] : 1/21 ...