Nel parlamento britannico | ogni giorno | si registrano 160 tentativi di accessi a siti

Banca Etruria - ecco cosa disse Boschi in Parlamento Nel 2015 : I miei fratelli più piccoli sono laureati uno in economia e uno in ingegneria e noi sappiamo quello che ha fatto mio padre per farci studiare, lui figlio di contadini, che per andare a scuola e ...

Lega - Bossi raduna gli indipendentisti : dopo 20 anni il summit Nella sede del 'Parlamento della Padania' : La minoranza del Carroccio non si arrende e chiede "alla Lega di tornare a fare la Lega". Con il fondatore al Castello di Chignolo anche l'assessore maroniano...

Rosatellum - scontro Nel governo per i seggi 'blindati' del Pd in Toscana : Palazzo Chigi delega al Parlamento : ROMA - Il governo ha valutato le soluzioni sui nuovi collegi elettorali proposte dalla commissione ad hoc e 'ha individuato in alcune di esse alcuni elementi che si prestano a valutazioni diversa da ...

“Mugabe si è dimesso”. Scatta la festa Nel parlamento dello Zimbabwe : urla di gioia e mani in aria : Il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, si è dimesso. L’anziano leader ha comunicato la sua decisione con una lettera inviata allo speaker del Parlamento, come vuole la costituzione. Su Twitter sono state diffuse immagini del Parlamento che festeggia la notizia, arrivata mentre era in corso la procedura di impeachment. All’annuncio, i deputati hanno cominciato a urlare alzando le mani per la gioia L'articolo “Mugabe si è ...

Tony Rizzotto - ecco il primo leghista Nel parlamento siciliano : Per la prima volta nella storia la Lega entra nell'Assemblea regionale siciliana. E lo fa tramite Antonino Rizzotto , detto Tony, eletto alle Regionali tra le fila di "Noi con Salvini" e diventato, di ...

Fs : Frecce in Borsa Nel 2019 - il via libera dal nuovo Parlamento : ROMA - Ancora stop & go per la quotazione della parte più appetibile delle Ferrovie dello Stato, i Frecciarossa e i treni intercity. Per il numero uno del gruppo ferroviario Renato Mazzoncini, 'il ...

George Soros cerca appoggi Nel parlamento Ue tra le fila del Pd : Lo scontro tra il governo ungherese e Soros, nato in Ungheria nel 1930, ruota intorno alla politica di accoglienza indiscriminata. L' Open Society Foundation di Soros si propone di 'far accettare ...

Iraq : caos Nel parlamento di Erbil - folla inferocita aggredisce deputati e stampa : Barzani, nel frattempo, non abbandonerà completamente la politica perché rimarrà a capo dell'Alto consiglio politico, organo incaricato di gestire la fase post-referendum. Il presidente uscente sta ...

Mogadiscio bombe vicino al parlamento : la Somalia sprofonda Nel caos : Un nuovo tremendo attentato ha colpito Mogadiscio, la capitale della Somalia. Due settimane fa, due autobombe dislocate in due diversi punti della città hanno fatto più di 200 morti. Un'ecatombe senza precedenti. Oggi, un ennesimo attacco, mina la sicurezza, già peraltro instabile, del Paese.Una violenta esplosione, si è registrata poche ore fa vicino a un hotel frequentato da politici e funzionari di governo. Secondo un funzionario di ...

Rosatellum - ToniNelli (M5S) : 'Sarà Parlamento dei nominati dai partiti'. Renzi : 'Tu hai preso 9 preferenze' : 'Il segretario del Pd, oltre a aver consegnato al Paese una legge palesemente incostituzionale, continua a mentire. I cittadini, infatti, grazie a quest'obbrobrio, non potranno scegliere un bel nulla ...

Rosatellum - ToniNelli (M5S) : 'Sarà Parlamento dei nominati dai partiti'. Renzi : 'Tu hai preso 9 preferenze' : 'Il segretario del Pd, oltre a aver consegnato al Paese una legge palesemente incostituzionale, continua a mentire. I cittadini, infatti, grazie a quest'obbrobrio, non potranno scegliere un bel nulla ...