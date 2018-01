Napoli violenta | agguato nella notte davanti al circolo ricreativo | ferito 17enne

Napoli - movida violenta : due giovani accoltellati nella notta a Chiaia : La movida napoletana consegna l'ennesima notizia di cronaca. Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti e accoltellati da una gang di una decina di ragazzini in piena notte a Chiaia , una delle zone più quotate della Napoli by night. Secondo la ...

Napoli - violenta la cugina dopo una serata in discoteca : arrestato 25enne : dopo aver trascorso una serata in discoteca insieme alla cugina di primo grado l'ha accompagnata a casa e ha abusato di lei in auto.L'episodio è accaduto a Marano di Napoli nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. La vittima della violenza è una ragazza di 22 anni che era andata a ballare insieme agli amici e al cugino 25enne a Pozzuoli.dopo aver accompagnato tutti a casa è rimasto solo con la cugina e approfittando della confusione ...