Napoli | pochi disagi alle scuole primarie A Fuorigrotta i bambini regolarmente in

Napoli - pochi botti ma tanto alcol : 20 giovani in coma etilico al Cardarelli : Notte impegnativa per tutto lo staff del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, chiamato a rispondere alle innumerevoli emergenze nate dall?uso improprio di fuochi pirotecnici....

Napoli - Sarri elogia Insigne : “Un fuoriclasse come pochi…” : Napoli, Sarri elogia Insigne: “Un fuoriclasse come pochi…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Sarri elogia Insigne- Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese, la quale consegna i quarti di finale di Coppa Italia al Napoli, mister Sarri ha colto l’occasione per omaggiare la grande prestazione di Lorenzo Insigne, autore del ...

Mertens fa tremare il Napoli : "28 milioni di clausola sono pochi" : Dries a Mertens ha in testa lo scudetto da vincere con il Napoli, ma anche idee molto chiare sul suo futuro. Le ha esposte in una intervista con la stampa belga: "Da quest'estate ho una clausola ...

Accoltellato a 13 anni : 'A Napoli da pochi mesi - preso di mira dalla banda di bulli' : 'All'improvviso me lo sono visto davanti sanguinante e in lacrime. Piangeva e gridava: Zio mi ha Accoltellato, mi ha Accoltellato, gli ho detto di mettere via il coltello, ma lui ha continuato a ...

Napoli - agguato a pochi passi da una scuola : un morto e un ferito : Spari a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Il bilancio è tragico: un morto e un ferito. L'episodio - riferisce NapoliToday - è avvenuto davanti a una concessionaria a pochi passi dal noto liceo scientifico Calamandrei. La...

Pochi fondi del Comune e artisti in fuga a Napoli il Capodanno è a rischio : È corsa contro il tempo per l?organizzazione del Capodanno a Napoli. Ad un mese e mezzo dal concertone della notte di San Silvestro, il Comune è in alto mare....

