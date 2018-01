Napoli | comico si accascia sul palco e muore durante lo show

: RT @Ergipa: Choc in provincia di Napoli: comico muore durante il suo spettacolo - DEALBA14 : RT @Ergipa: Choc in provincia di Napoli: comico muore durante il suo spettacolo - Ergipa : Choc in provincia di Napoli: comico muore durante il suo spettacolo - spettacolo_fp : Tragedia durante lo spettacolo. È MORTO IL COMICO FEFÈ DE MARTINO: - Roberto_66s : RT @TutteLeNotizie: Choc nel Vesuviano, comico muore durante il suo spettacolo - TutteLeNotizie : Choc nel Vesuviano, comico muore durante il suo spettacolo -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Si stava esibendo sulin uno dei suoi spettacoli comici, quando si èto suled è morto in pochi minuti. Nulla hanno potuto i soccorsi, subito allertati e accorsi con un'ambulanza: loman Felice "Fefè" De Martino, 41 anni, è stato stroncato da un infarto davanti al suo pubblico. Originario di Poggiomarino () e molto conosciuto e apprezzato nel Napoletano, De Martino - come racconta il Messaggero - faceva lo speaker radiofonico per Radio Onion, amava il cabaret ed era conosciuto per i personaggi che interpretava, in particolare Concetta e Fefinho. Numerosi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook.