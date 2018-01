Muore in una roulotte a Santo Stefano | anonimo benefattore paga il funerale

Tragedia in Val Gardena - sciatore romano Muore in pista dopo una caduta : Uno sciatore romano è morto questa mattina in Val Gardena, in Alto Adige, intorno alle 10. Andrea Bonanni, 46 anni, si trovava sulla pista Cir ed è stato vittima di una brutta caduta sulla neve dura ...

Bari - finisce contro una vetrata e si recide l'arteria femorale : giovane mamma Muore dissanguata : È morta all'alba la neomamma di 20 anni che era stata ricoverata in ospedale dopo che si era ferita - in circostanze ancora da chiarire - all'arteria femorale per essere finita contro una vetrata ...

Incidente nel Milanese di notte - Muore una ragazza di 18 anni : Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni è morta e altri...

Incidente in auto a Castagneto Po : Muore 23enne - gravissima una ragazza : E' di un ragazzo di 23 anni morto e una ragazza ferita in maniera grave il bilancio di un Incidente stradale avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, lungo la Ex Statale 590, in località Baraccone, ...

Interviene per sedare una lite - si accascia al suolo e Muore : tragedia a Palermo : Un uomo di 61 anni, Vito D’Alcamo, è morto ieri sera a Ficarazzi, comune alle porte di Palermo, nel tentativo di sedare una banale lite scoppiata tra due automobilisti...

Salerno - Muore soffocato da una fetta di panettone : Salerno Un uomo è morto soffocato da una fetta di panettone. L'episodio si è verificato giovedì 4 gennaio, in una struttura sanitaria privata di Siano, piccolo centro in provincia di Salerno, dove ...

Una cittadina distrutta dal dolore : sulla statale Muore un giovane in uno schianto : ... capitano dei giovanissimi del Ceriale, e molto conosciuto in città perché figlio di albergatori: i suoi genitori sono i proprietari dell'Hotel Villa Rosa.Simone, oltre che nel mondo sportivo, è ...

Tragedia in Val Venosta - valanga travolge un gruppo : Muore una ragazza di 11 anni - grave la madre [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tragedia in Val Venosta dove una valanga ha oggi travolto un gruppo di persone. Gli ultimi aggiornamenti non sono purtroppo positivi: le due persone disperse sono state trovate. Si tratta di una ragazza tedesca di 11 anni deceduta, e la madre di 45 anni in gravi condizioni. Tutti gli altri sette membri del un gruppo di scialpinisti tedeschi sono invece rimasti illesi. La ragazza, le cui condizioni da subito sono risultate molto critiche, ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Cayetana Muore? Sara Miquel annuncia che lascerà Acacias : In un'intervista rilasciata alla rivista spagnola Telesette la Miquel annuncia di voler dire addio ad Acacias 38.

Siracusa - corriere aggredito da tre cani Muore durante una consegna. Forse un attacco di cuore : Un corriere di 55 anni è morto dopo esser stato aggredito da tre cani durante una consegna in un agriturismo a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Saranno i rilievi e l’autopsia a stabilire le cause del decesso: l’uomo presentava evidenti segni di morsi su un polpaccio e sulle braccia, ma non in punti vitali. Secondo alcuni testimoni, il fattorino soffriva di patologie cardiache e non si esclude che, alla vista dei ...

Malata di cancro Muore poco dopo essersi sposata. Una storia che sta emozionando il web : Fino all'ultimo ha voluto vivere senza riserve e ora la sua storia sta sta commuovendo il mondo intero. Le foto del suo matrimonio, postate su Facebook, sono diventate il simbolo della sua lotta ...

