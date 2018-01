Monossido di carbonio | sei vittime tra Alessandria | Udine e Savona

Alessandria - un’intera famiglia intossicata dal Monossido di carbonio : tre morti : Marito, moglie e figlio di 20 anni sono stati trovati morti in casa a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria . Secondo le prime informazioni, la causa dei decessi è una intossicazione da monossido di carbonio causata dal malfunzionamento di una caldaia a metano all’interno del vecchio appartamento in cui si trovava la famiglia . A dare l’allarme al numero unico d’emergenza sarebbe stato un vicino nel pomeriggio, ma la morte potrebbe ...

Alessandria - tre morti : Famiglia uccisa dal Monossido di carbonio : Dopo i due ragazzi morti a Verona per aver usato un braciere per riscaldare l'appartamento nella notte di Capodanno, altre tre persone hanno perso la vita perché intossicate da monossido di carbonio .È successo a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria , in località Molino 9. Secondo la prima ricostruzione il decesso dell'intera Famiglia (padre 47enne, compagna 44enne e figlio 19enne) potrebbe risalire alla scorsa notte. A dare ...

Monossido di carbonio : tre persone soccorse in una casa nel Mugello : I vigili del fuoco sono intervenuti a Borgo San Lorenzo, in via Benedetto Croce, su richiesta del 118 per la verifica di Monossido di carbonio in un’abitazione dove sono state soccorse tre persone per sintomi da inalazione di gas. I tre, marito e moglie di 84 e 78 anni, piu’ un parente di 69 anni, sono stati soccorsi sul posto e portati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessari. Secondo quanto appreso, per i malesseri, i ...