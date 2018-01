Milano sbanca Pistoia e aggancia Avellino

Volley - SuperLega 2018 – 14^ giornata : Perugia resta in testa - riscatto Modena e Civitanova - Trento sbanca Milano : Non cambia niente nelle posizioni di vertice della SuperLega al termine della quattordicesima giornata, l’ultima dell’anno solare nonché la prima del girone di ritorno. In testa c’è sempre Perugia inseguita da Civitanova e Modena: tutto è andato secondo pronostico dopo i grandi botti di Santo Stefano. I Block Devils hanno espugnato il caldissimo campo di Padova che era reduce dal bel successo su Modena. I Campioni ...

Basket - Brescia a testa alta : ma il derby sorride a Milano. Bologna sbanca Varese : Prima non per caso, Brescia perde la seconda partita della sua finora splendida stagione ma esce dal Forum a testa più che alta. Il derby d'alta classifica va all'EA7 Milano (74-71), che prima domina (...

Basket - 9a giornata Serie A 2017-2018 : Milano sbanca Reggio Emilia. Vittorie di misura per Bologna e Pesaro : Dopo i due anticipi di ieri sera, la nona giornata ha visto ben tre partite chiudersi con un solo possesso di distanza. Vittoria di misura, ma importantissima, per l’Olimpia Milano che ringrazia un tiro libero di Jerrells nei secondi finali grazie al quale supera 72-71 la Grissin Bon Reggio Emilia. Il play americano (16 punti) ed Arturas Gudaitis (18 punti) sono i migliori in casa Milano, mentre alla formazione di coach Menetti non bastano ...

Eurolega - Milano sbanca Valencia dopo due supplementari : Valencia (Spagna), 15 novembre 2017 – A distanza di due anni Curtis Jerrells ha ripreso in mano il bandolo della matassa biancorossa laddove lo aveva lasciato e si è subito dimostrato decisivo nella ...

Coppe europee - Milano sbanca Valencia. Ok Sassari e Reggio - Torino ko : ROMA - Con cuore, carattere e tantissima grinta l'Armani Echange Milano sbanca un campo difficilissimo come il Fonte de San Luis di Valencia battendo i padroni di casa 103-98 dopo ben due tempi ...

Coppe europee - Milano sbanca Valencia. Bene Sassari - Torino ko : C'è qualcosa di epico nella vittoria dell'Ax Milano a Valencia (98-103). E c'è qualcosa di magico nel secondo debutto all'Olimpia dopo quattro anni di Curtis Jerrells: il figliol prodigo con il suo ...

Basket serie A - Reggio asfalta Pistoia. Milano sbanca Trento : Bologna, 11 novembre 2017 – La Grissin Bon Reggio Emilia intravede una pur flebile lucina in fondo al tunnel: dopo ben sei sconfitte, infatti, gli emiliani hanno assaporato per la prima volta in ...

Basket - settima giornata Serie A 2017-2018 : Milano sbanca Trento. Prima vittoria per Reggio Emilia. Venezia supera Cantù all’overtime : Sono tre gli anticipi che hanno aperto la settima giornata della Serie A di Basket 2017-2018. L’EA7 Emporio Armani Milano ha sbancato il campo della Dolomiti Energia Trentino per 55-74, ritrovando la rotta dopo la brutta sconfitta in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas. La Grissin Bon Reggio Emilia ha finalmente trovato la sua Prima vittoria in campionato sconfiggendo la The Flexx Pistoia per 90-42. Infine, l’Umana Reyer Venezia ha ...