Milan | Pato si propone | “pronto a tornare in rossonero”

Pato : 'Sento spesso Galliani e Berlusconi. Chiamata dal Milan? Ci penserei' : ROMA - Il cuore di Pato batte sempre per il Milan . L'attaccante 27enne brasiliano, attualmente al Tianjin Quanjian , ha parlato dei contatti ancora vivi con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi e non ...

Infortunio Kalinic - ecco le condizioni della caviglia del croato : Milan preoccupato [FOTO] : 1/16 ...

Condò : 'Milan - da Pato e Thiago Silva al vero disastro : andavano dai giocatori...' : Paolo Condò , intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del complicato momento del Milan , si è soffermato sui tanti cambiamenti rossoneri in questi ultimi 10 anni: 'Cos'è successo al Milan da 10 anni a questa parte? Berlusconi ha ...

Milan - Fassone lancia l’allarme : “sono preoccupato per le richieste dell’Uefa! Ecco cosa ho sbagliato sul mercato” : Il Milan sta per ricevere una grossa mazzata dall’Uefa. Il massimo organo europeo avrebbe infatti bocciato il voluntary agreement presentato dai rossoneri (manca solo l’ufficialità) con conseguenze non certo piacevoli per il club di via Aldo Rossi. Lo stesso ad del Milan, Marco Fassone, intercettato all’ingresso della Lega Calcio, si è detto preoccupato per le richieste dell’Uefa nonostante abbia cercato di non fare ...

Milano - assolti sette rom che avevano occupato un terreno : “Non costituisce reato” : “Non costituisce reato“. Con questa motivazione il Tribunale di Milano ha assolto 7 nomadi romeni per l’occupazione di un terreno di via Cima a Milano con la loro baraccopoli. I giudici hanno probabilmente riconosciuto l’esimente dello stato di necessità e dell’assenza di alternative che ha spinto otto famiglie ad insediarsi abusivamente sul terreno. Il legale della Comunità di Sant’Egidio che ha difeso i ...

Nadia Toffa de Le Iene trasferita a Milano - è grave : 'Patologia cerebrale' : Nadia Toffa, conduttrice e inviata de Le Iene, 39 anni, è stata traferita ieri in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere stata colpita da un malore a Trieste. Nadia si ...

