Milan | Paletta blocca tutto

Milan - prima cessione : Paletta va al Bologna. Accordo ad un passo : Milan, prima cessione: Paletta va al Bologna. Accordo ad un passo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, prima cessione- Dopo una campagna acquisti estiva basata sui grandi colpi di mercato, il Milan è pronto a sistemare alcuni esuberi in rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Corriere dello Sport”, Paletta sarebbe ormai ad un passo dal ...

Milan - ultimi giorni con Paletta : non convocato. Pronto l’addio : Milan, ultimi giorni con Paletta: non convocato. Pronto l’addio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, ultimi giorni CON Paletta – Ormai il matrimonio di Gabriel Paletta con la maglia del Milan sembra essere arrivato al termine. Il difensore italo-argentino, dopo l’esclusione dalla rosa di Montella, sperava in un utilizzo diverso con l’arrivo di Gennaro ...

Milan - Paletta verso la permanenza : Gabriel Paletta , difensore del Milan , è cercato dal Sassuolo . Come riporta Sky Sport , però, il difensore centrale non è convinto di lasciare la squadra rossonera.

Calciomercato Milan : Paletta verso la rescissione? : Gabriel Paletta non è mai stato utilizzato da Vincenzo Montella in questa stagione: saluterà presto, prestitto il Milan oppure rimarrà fino alla fine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2018? E’ quello che si chiedono tutti i tifosi, i quali hanno potuto vedere in azione l’ormai 31enne italo-brasiliano soltanto uno volta nella Primavera allenata da Gennaro Gattuso (nel derby perso in maniera piuttosto netta contro ...

Milan news - Paletta verso l'addio : andrà all'estero : Milano, 11 novembre 2017 - Il mercato di gennaio non è tanto distante e il primo ad aspettarlo in casa Milan è Gabriel Paletta . L'italo argentino non ha trovato spazio nel nuovo Milan, complice l'...

Calciomercato - Paletta rescinde col Milan e si “riposiziona” in Serie A : Il difensore centrale del Milan Paletta, è pronto alla rescissione del contratto con il club. Dopo un paio di settimane nelle quali ha giocato con la Primavera di Gattuso infatti, ha deciso d’accordo con la società di separarsi consensualmente per trovare una nuova sistemazione in Serie A. Il calciatore è in perfetta forma nonostante il poco utilizzo in prima squadra. Lo stesso Gattuso lo ha elogiato rivelando l’incredibile grado di ...