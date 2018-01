Milan | Andrè Silva verso l' addio | Everton | voci su un' offerta da 40 milioni di euro

CALCIOMERCATO Milan/ News - il caso Andrè Silva : che farà la dirigenza? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 09:09:00 GMT)

Calciomercato Milan - Borini e Andrè Silva via? Arriva il commento ufficiale della società : Calciomercato Milan – Nei vari quotidiani sportivi in edicola questa mattina si parla di un possibile addio di Borini e Andrè Silva dal Milan. In particolare l’esterno ex Liverpool e Roma sarebbe finito nel mirino del Torino di Mazzarri, mentre per il portoghese si parla di un video apparso in rete in cui non festeggia l’ultima vittoria segno di un ‘mal di pancia’ evidente. Nel consueto spazio ‘Edicola ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - Jorge Mendes sta lavorando alla cessione di André Silva (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club allenato da Gennaro Ivan Gattuso: piace il centrale di difesa del Grifone, Armando Izzo. In cambio, Musacchio o Zapata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:23:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca in Premier? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Vincenzo Montella: i rossoneri potrebbero a sorpresa prendere low cost il centrocampista del Barcellona Arda Turan.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Candreva (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Milan - la Gazzetta : 'André Silva zompetta - mangia l'erba.... al ristorante' : André Silva gioca poco, solo nel finale di gara, ma viene bocciato pesantemente dalla Gazzetta dello Sport. La sua prova è da senza voto, ma il giudizio è difficile da digerire per il portoghese del Milan: 'zompetta nei minuti finali, un tiretto innocuo. mangiare l'erba? Al ristorante, nel ...

Milan - Andrè Silva non segna - ma ha convinto Barbara : 'E' il più bello' FOTO : Dai collegamenti con gli studi di Rai Sport a Telenorba Barbara ha incoronato Andrè Silva: 'E' il più bello in Serie A'. Basterà a caricarlo e a farlo sbloccare? Per ora eccola nella nostra gallery. ...

Calciomercato Milan/ News : Real su Andrè Silva - City su Bonucci (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club meneghino: il Real Madrid punta dritto ad André Silva sponsorizzato da Jorge Mendes, il Manchester City non molla Leonardo Bonucci.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 04:43:00 GMT)

Milan - nessun caso Andrè Silva. Il portoghese ha bisogno di fiducia costante : Milan, nessun caso Andrè Silva. Il portoghese ha bisogno di fiducia costante Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, nessun caso Andrè SILVA- Prima parte di stagione al di sotto della aspettative. Andrè Silva continua a non convincere tifosi, dirigenza e allenatore. Acquisto flop? No. Possiamo affermarlo con certezza. Andrè Silva rappresenta un prospetto dal ...

Milan-Verona - probabili formazioni e ultimissime : nuova chance per André Silva : Milan-Verona, probabili formazioni e ultimissime: nuova chance per André Silva Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Verona, probabili formazioni E ultimissime – Questa sera il Milan affronterà a San Siro il Verona per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri, dopo la vittoria sul Bologna, cercano continuità con il 4-3-3 scelto da Gattuso. La ...

Calciomercato Milan/ News - André Silva e Calhanoglu via a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sui movimenti del club rossonero. A gennaio potrebbero andare via in prestito André Silva e Hakan Calhanoglu in attesa di una cessione in estate.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 03:51:00 GMT)

