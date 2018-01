Migranti | il Papa ringrazia l' Italia per l' accoglienza | poi bacchetta | ' Basta suscitare

Il Papa manda un messaggio a Trump su Gerusalemme - Corea e Migranti : ... ma anzi a una riscoperta di quelle radici e tradizioni che hanno nutrito la ricca storia della Nazione e che costituiscono un inestimabile tesoro da offrire al mondo intero".

Papa Francesco : "I Migranti sono delle persone - basta alimentare paure" : "Si parla molto di migranti , talvolta solo per suscitare paure ancestrali". Lo ha detto Papa Francesco , ricordando che "le migrazioni sono sempre esistite". Non bisogna dimenticare, ha aggiunto, che ...

Migranti - papa Francesco : “Sono persone - basta suscitare paure” : “Oggi si parla molto di Migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali“. Il nuovo appello di papa Francesco sul tema dell’accoglienza arriva nel discorso ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ricevuti in Vaticano per gli auguri per il nuovo anno. “Le migrazioni sono sempre esistite – ricorda il pontefice – nella tradizione giudeo-cristiana, la storia della ...

Papa : 'Migranti sono persone - basta alimentare paure' : ... al fine di trovare nuove strade per superare le attuali contrapposizioni, accrescere la fiducia reciproca e assicurare un futuro di pace al popolo coreano e al mondo intero". "E' importante che ...

Migranti. IL PAPA GLI DEDICHERÀ MESSA A SAN PIETRO DEL 14 GENNAIO : Roma – Il 14 GENNAIO, seconda domenica del Tempo ordinario, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, alle ore 10, PAPA Francesco celebrerà... L'articolo MIGRANTI. IL PAPA GLI DEDICHERÀ MESSA A SAN PIETRO DEL 14 GENNAIO su Roma Daily News.

Migranti - suore contro Lega ed estrema destra per difendere il Papa : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Le suore scalabriniane non ci stanno a vedere la Lega e altri politici di estrema destra attaccare così brutalmente Papa Francesco strumentalizzando il tema ...

Migranti - Salvini : Papa mette in guardia da razzisti - noi non lo siamo : "Leggo nella lettera di Natale del Santo Padre: 'attenti a chi fomenta la paura e il razzismo'. Ma qua dentro c'è qualche razzista? Io non mi ritengo superiore a nessun altro, però non voglio neanche ...

L'appello del Papa : 'Non spegnere la speranza nel cuore dei Migranti' : ... intitolato: 'Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace', un testo dedicato a quei 250 milioni che in tutto il mondo, 'che cercano un luogo dove vivere in pace'. E per trovarlo 'sono ...

Vaticano - Papa Francesco dedica il primo Angelus 2018 ai Migranti : 'Non spegniamo la speranza nei loro cuori' : E ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno con generosità per realizzare un mondo più solidale e accogliente'. 'Pensando a tante turbolenze di oggi e alla questione dei migranti - ha poi ...

Papa - l'appello di inizio anno : «Non spegnere la speranza nel cuore dei Migranti» : Prima gli auguri al popolo italiano «per un anno di serenità e di pace, illuminato dalla costante benedizione di Dio», poi il ringraziamento al presidente Mattarella per avere...

Papa - l'appello di inizio anno : 'Non spegnere la speranza nel cuore dei Migranti' : ... intitolato: 'Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace', un testo dedicato a quei 250 milioni che in tutto il mondo, 'che cercano un luogo dove vivere in pace'. E per trovarlo 'sono ...

Papa Francesco : Non spegniamo la speranza che c'è nel cuore dei Migranti : Papa Francesco nel suo primo Angelus del 2018 torna a parlare dell'emergenza immigrazione: "Come madre, Maria svolge una funzione molto speciale: si pone tra suo Figlio Gesù e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Intercede, consapevole che in quanto madre può, anzi, deve far presente al Figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e disagiati. E proprio a queste persone è dedicato il ...

Papa : non spegniamo speranze di Migranti : 12.45 "Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli che invocano per il loro futuro un orizzonte di pace".Così Papa Francesco nel primo Angelus del 2018,parlando di migranti e rifugiati, cui è dedicata l'odierna Giornata mondiale della pace. Rischiano la vita in viaggi lunghi e pericolosi, "non spegniamo la speranza nel loro cuore, non soffochiamo le loro aspettative di pace", dice Francesco. Ricambia gli auguri al ...

Papa - l'appello di inizio anno : 'Non spegnere la speranza nel cuore dei Migranti' : ... intitolato: 'Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace', un testo dedicato a quei 250 milioni che in tutto il mondo, 'che cercano un luogo dove vivere in pace'. E per trovarlo 'sono ...