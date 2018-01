Meteo USA | che sbalzi! Previsioni incredibili per i prossimi giorni MAPPE

Allerta Meteo Torino : codice “arancione” nelle Valli Orco - Lanzo - Soana - Sangone - Susa - Pellice e Chisone : L’Allerta arancione (“moderata attenzione”) diramata dall’Arpa Piemonte in riferimento alle condizioni Meteo interessa le Valli Orco, Lanzo, Soana, Sangone, Susa, Pellice e Chisone: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Su Valchiusella, pianura e collina Torinese il codice è giallo (“ordinaria attenzione“). Allerta Meteo Piemonte: codice “arancione” sul settore delle Alpi L'articolo ...

USA - “Bombogenesis” : ecco cosa significa il termine “ciclone bomba” in Meteorologia : In riferimento al ciclone di gelo e neve che ha colpito gli Stati Uniti nei primi giorni del 2018, si è spesso sentito parlare di bombogenesis. La bombogenesis, o ciclogenesi in italiano, è un termine diffuso tra i meteorologi e indica un ciclone di media latitudine che si intensifica rapidamente, in cui la pressione si abbassa almeno di 24 millibar per 24 ore. Un millibar misura la pressione atmosferica. Questo può succedere quando una massa ...

Meteo USA : gli ultimi aggiornamenti sulla violenta tempesta che sta flagellando gli Stati Uniti : Nonostante stiano già vivendo alcune delle condizioni Meteorologiche più fredde dei loro ultimi anni, i residenti del Midwest e del nord-est degli USA saranno ancora nella morsa dell’aria artica oggi, sabato 6 gennaio. L’aria gelida nella regione segue le condizioni “blizzard” che hanno devastato la costa del nord-est. Questa nuova ondata di aria fredda sarà addirittura più estrema dei livelli di freddo vissuti alla fine del 2017 e all’inizio ...

Meteo USA : non solo neve e ghiaccio - le previsioni per l’inizio della prossima settimana [MAPPE] : 1/3 ...

Freddo e allerta Meteo negli Usa : sospesi tutti i voli al Jfk di New York : sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta ‘ciclone bomba’ che si sta abbattendo sul nord-est degli Usa. L’aeroporto e’ stato chiuso a partire da meta’ mattina e non riaprira’ sino al pomeriggio inoltrato. L'articolo Freddo e allerta meteo negli Usa: sospesi tutti i voli al Jfk di New York sembra essere il primo su meteo Web.

Usa - “ciclone bomba” sulla costa est : gelo polare e aeroporti in tilt. Jfk - sospesi tutti i voli. “Meteo peggiorerà nel weekend” : Migliaia di voli cancellati, disagi nella circolazione dei treni e decine di migliaia di persone senza corrente elettrica. Sono gli effetti del “ciclone bomba“, la tempesta che si sta abbattendo in queste ore sulla costa orientale degli Stati Uniti, già da quasi una settimana nella morsa del freddo (che ha causato 17 morti in tutto il paese). In tredici Stati, dalla South Carolina al Maine, è stata emessa l’allerta per la bufera, e i ...

Allerta Meteo USA - il freddo aumenterà ancora nel weekend : scenario da “The Day After Tomorrow” - temperature incredibili [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Allerta Meteo USA : ecco i primi effetti dell’annunciata violenta tempesta di neve sugli Stati Uniti [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/13 LaPresse/AFP ...

Allerta Meteo USA : la violentissima tempesta di neve continuerà a rafforzarsi colpendo il nord-est degli Stati Uniti : 1/3 ...

Allerta Meteo USA : una violentissima tempesta di neve si abbatte su tutta la costa atlantica - dalla Florida al Maine [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Allerta Meteo USA - -37°C a Chicago - -24°C a Indianapolis : ecco come le città stanno reagendo alle condizioni di freddo estremo : Il rigido tempo invernale che ha portato le temperature sotto lo zero in molte parti degli USA sta minacciando di portare neve e ghiaccio anche in parti del sud che solo raramente vedono cadere fiocchi di neve, e ancora meno li vedono accumulare al suolo. Per esempio, a Savannah, una città costiera della Georgia che non ha visto nevicate notevoli dal febbraio 2010, sono previsti fino a 5 centimetri di neve e grandine. Nonostante le autorità ...

Allerta Meteo USA - maxi tamponamento a catena sulla I-90 a Buffalo : almeno 75 veicoli coinvolti : Negli Stati Uniti, le condizioni di bufera nello stato di New York hanno causato un maxi tamponamento a catena nell’area di Buffalo, secondo quanto riporta Buffalo News. Si crede che almeno 75 veicoli siano stati coinvolti sull’Interstate 90, con almeno una persona rimasta uccisa e un’altra gravemente ferita, secondo la polizia. Mark Poloncarz, sindaco dell’Eire County, nello stato di New York, ha chiarito via Twitter che circa 22 veicoli sono ...

Allerta Meteo USA - freddo incredibile anche nel Golfo del Messico : sulle coste di Florida - Texas e Louisiana temperature più basse dell’Alaska! : La tempesta di freddo polare che sta attanagliando gli Stati Uniti oggi, mercoledì 3 gennaio, piomberà anche sulle coste della Georgia e della Carolina del Sud, promettendo scene contraddittorie di palme e querce ricoperte da ghiaccio e neve. Per quanto riguarda il Golfo del Messico, il grande gelo dell’est ha trasformato una fontana di Pensacola, in Florida, in una scultura di ghiaccio (come testimonia la foto di Natalie Kirkland in basso). A ...

Allerta Meteo USA : l’ondata di aria gelida si intensifica nel weekend [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/3 ...