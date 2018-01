Mercedes Classe G - Nuovo teaser del posteriore

Mercedes - la nuova Classe G arriva prima del previsto : La Mercedes Classe G è un'indiscutibile icona del mondo off-road, dove grazie al proprio carattere e allo proprie doti è riuscita a sopravvivere per 25 anni prendendosi anche il titolo di regina di ...

Mercedes - la nuova Classe A avrà interni da ammiraglia : TORINO - Al CES di Las Vegas , Mercedes offre un 'pieno' di tecnologia con l'innovativo sistema di infotainment basato sull'intelligenza artificiale, il laboratorio viaggiante per la guida autonoma e ...

Mercedes-Benz - Nuove foto e video della Classe G : A pochi giorni dal debutto al Salone di Detroit la Mercedes-Benz ha diffuso Nuove immagini della Classe G, ripresa durante alcuni collaudi in Austria. La fuoristrada è ancora camuffata, ma tanto basta per confermare tutto quello che fino a oggi abbiamo dedotto dalle foto spia: la nuova generazione ha mantenuto il look della serie classica, apprezzata dagli appassionati e ormai iconica. Gli interni, già svelati, mostrano invece forti iniezioni di ...

Nuova Mercedes Classe G : l'inedita generazione anticipata da un filmato in stile Jurassic Park VIDEO : Uno spettacolare VIDEO ci mostra l'aspetto definitivo della Nuova generazione dell'inarrestabile Mercedes Classe G In attesa della presentazione ufficiale fissata per il prossimo 15 gennaio in ...

Mercedes Classe A - Nuovo video teaser : La Mercedes-Benz ha diffuso un Nuovo teaser della Classe A, mostrando alcune immagini dei test invernali. La cinque porte, che aprirà la strada al completo rinnovamento della gamma dei modelli a trazione anteriore, debutterà nella prima metà di quest'anno.Interni già svelati, carrozzeria ridisegnata. Della Classe A sappiamo già molte cose: le foto spia hanno confermato che il design sarà evoluto seguendo i nuovi dettami dello stile, prendendo ...

Mercedes Classe A - Nuovo video teaser della seconda generazione : La Mercedes-Benz ha diffuso un Nuovo teaser della Classe A, mostrando alcune immagini dei test invernali. La cinque porte, che aprirà la strada al completo rinnovamento della gamma dei modelli a trazione anteriore, debutterà nella prima metà di quest'anno.Interni già svelati, carrozzeria ridisegnata. della Classe A sappiamo già molte cose: le foto spia hanno confermato che il design sarà evoluto seguendo i nuovi dettami dello stile, prendendo ...

Mercedes-Benz Classe G - A Detroit la nuova generazione : Il 2018 sarà un anno rivoluzionario per la Mercedes-Benz: oltre alla nuova generazione della Classe A debutteranno anche molti altri modelli, tra cui l'erede dell'iconica Classe G. Proprio questo modello sarà tra i primi a essere svelato quest'anno: il debutto è fissato per il 15 gennaio in occasione del Salone di Detroit. 15 gennaio. Il primo filmato pubblicato dalla Casa di Stoccarda per dare il via alla fase di teasing ha ...

Promozione Mercedes Classe V - perché conviene e perché no : Vantaggi Per analizzare la Promozione della Mercedes Classe V 220 CDI Sport Long 7 posti si parte da un prezzo chiavi in mano (IVA, messa su strada e contributo dealer inclusi) di 49.889 euro . C'è ...

Mercedes-Benz Classe G : interni completamente rinnovati : Classe G è un’icona off-road ma anche punto di riferimento per eccellenza di tanti appassionati di fuoristrada. Dal 1979 oltre 300.000 esemplari hanno permesso ad altrettanti Clienti di arrivare dove le altre automobili...

Mercedes - la nuova Classe A sarà berlina : Dopo il grande successo nel Vecchio Continente, Mercedes-Benz è pronta a far sbarcare negli Stati Uniti il proprio modello di accesso, la Classe A. Il nuovo modello di Classe A verrà presentato al ...

Mercedes - svelati gli interni della nuova Classe G : Aspettando che venga presentata ufficialmente al Salone di Detroit 2018, Mercedes ha voluto ingolosire i propri fan, diffondendo le immagini degli interni della nuova generazioni della Classe G. La ...

Mercedes-Benz - A bordo della nuova Classe G : Lusso, tradizione e innovazione. Si potrebbe riassumere così la nuova Mercedes Classe G, pronta a debuttare al North American International Auto Show di Detroit in programma dal 14 gennaio. In attesa di scoprirla dal vivo, siamo saliti a bordo dellultima nata di un modello lanciato nel lontano 1979 e diventato una vera e propria icona di stile. Prodotta in 38 anni di carriera in oltre 300.000 esemplari, la Geländewagen del marchio di Stoccarda ...

Mercedes Classe E - ecco la versione cabrio : Lunga 4,83 m, larga 1,87 m e alta 1,43, la Classe E cabrio si contraddistingue per il corso di stile tipico delle ultime Mercedes, con un corpo vettura molto elegante e pulito. L'anteriore sfoggia la ...

Mercedes-Benz Classe A : svelato il nuovo abitacolo : Il lusso moderno non sarà più patrimonio di pochi. Nell'epoca della democrazia tecnologica e digitale, il segreto per convincere i giovani ad acquistare una macchina passa necessariamente per l'...