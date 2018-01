May pensa a un ministro per il no deal Oggi il rimpasto di Governo

Regno Unito - May ci ripensa su caccia alla volpe : il divieto resta - : Il primo ministro ha assicurato che, in questa legislatura, il parlamento non voterà una possibile reintroduzione. "La mia opinione sulla questione non è cambiata" ha dichiarato, ma dall'opinione ...

Botta e risposta tra Trump e May : "Pensa al 'tuo' terrorismo" - "Li combattiamo tutti" : La premier britannica aveva criticato l'inquilino della Casa Bianca per aver ritwittato alcuni video anti-Islam del gruppo di ultra- destra "Britain First". Dopo il duro tweet di risposta del presidente arriva la protesta ufficiale dell'ambasciatore britannico negli Usa.

