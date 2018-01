Maroni non si ricandida in Lombardia

: RT @giorgio_gori: Roberto Maroni non si ricandida. So che dirà di aver fatto molto per la Lombardia. Io credo di no, penso che si possa far… - sinan_zekiri : RT @giorgio_gori: Roberto Maroni non si ricandida. So che dirà di aver fatto molto per la Lombardia. Io credo di no, penso che si possa far… - mifio16 : RT @giorgio_gori: Roberto Maroni non si ricandida. So che dirà di aver fatto molto per la Lombardia. Io credo di no, penso che si possa far… - RobertoSignore7 : RT @giorgio_gori: Roberto Maroni non si ricandida. So che dirà di aver fatto molto per la Lombardia. Io credo di no, penso che si possa far… - LaPresse_news : Lombardia, Maroni conferma: "Non mi ricandido per motivi personali". E lancia Fontana - Yi_Benevolence : RT @natolibero68: sento Maroni alla radio,più hayekiano di così non ho idea di come si possa essere....finchè ho ancora fiato in corpo NON… -

Robertoha confermato che non si ricandiderà alla presidenza della Regione per motivi personali durante la riunione di giunta a Palazzo. Il governatore lombardo ha indicato l'ex sindaco di Varese Attilio Fontana come candidato al suo posto. Il leader della Lega Salvini ha sottolineato che" Fontana sarebbe assolutamente adatto a fare il presidente della"."Certo dispiace chenon intenda candidarsi ma sono in ballo scelte personali",aggiunge.(Di lunedì 8 gennaio 2018)