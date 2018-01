Maroni | Con Di Maio lItalia sarebbe come Spelacchio

Maroni : con l'autonomia concludiamo in bellezza legislatura...-2 : Milano, 8 gen. (askanews) 'l'autonomia ha detto Maroni è una sfida che voglio vincere. E' stato un successso storico quello del referendum, una sfida epocale che mi sono voluto assumere con il voto ...

Maroni : con l'autonomia concludiamo in bellezza legislatura : Milano, 8 gen. (askanews) 'Con l'autonomia, che sarà fatta entro la fine della legislatura, possiamo concludere in bellezza e aprire una prospettiva straordinaria per la Regione Lombardia'. Lo ha ...

Lombardia - Maroni conferma la sua rinuncia a ricandidarsi : corre Fontana : Roberto Maroni ha confermato che non si ricandiderà alla presidenza della Regione 'per motivi personali' durante la riunione di giunta a Palazzo Lombardia. Il governatore ha indicato il nome di ...

Lombardia : Maroni conferma rinuncia : (ANSA) - MILANO, 08 GEN - Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandiderà "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti ...

Maroni conferma : rinuncio Elezioni - ora tocca a Fontana La diretta da Regione Lombardia : Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandidera' "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Il Governatore ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle Elezioni del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Lombardia - Maroni conferma : non mi ricandido alla guida della Regione - : Il governatore uscente lo ha annunciato nella riunione di giunta, parlando di "motivi personali". Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, potrebbe diventare il candidato del centrodestra

Lombardia - Maroni conferma la sua rinuncia a ricandidarsi : corre Fontana : Così il presidente uscente della Regione, prima della conferenza stampa, durante la riunione di giunta

Regionali - la conferma di Salvini Maroni lascia - Fontana candidato : Maroni lascia? Salvini: "Sono dispiaciuto", ma quando sono in ballo vicende personali "la politica deve fare un passo indietro". Fontana? "Adatto per quel ruolo" Segui su affaritaliani.it

"Maroni presidente del consiglio" Ecco il gruppo Fb - patto anti-Salvini : "Roberto Maroni presidente del consiglio". Su Facebook nasce un nuovo gruppo. Chissà se si tratta solo di un buon auspicio o qualcosa di più... LA CURIOSITA' Segui su affaritaliani.it

LOMBARDIA - Maroni LASCIA/ Attilio Fontana candidato contro Mariastella Gelmini? Matteo Salvini : “una ipotesi” : Roberto MARONI LASCIA, niente Elezioni Regionali LOMBARDIA per "motivi personali", Attilio Fontana sfida Mariastella Gelmini come sostituto. il commento di Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:33:00 GMT)

Martina (PD) : Con Maroni saremo sempre su posizioni diverse : Roma– Queste le dichiarazioni ad “Agorà” del vicesegretario del PD, Maurizio Martina. “L’ipotesi di Maroni ministro di un governo di coalizione? Forse di una coalizione... L'articolo Martina (PD): Con Maroni saremo sempre su posizioni diverse su Roma Daily News.

Dopo la nottata Salvini conferma Maroni lascia - Fontana candidatoRegionali - "caos" in Lombardia : Maroni lascia? Salvini: "Sono dispiaciuto", ma quando sono in ballo vicende personali "la politica deve fare un passo indietro". Fontana? "Adatto per quel ruolo" Segui su affaritaliani.it

Roberto Maroni - il dubbio della Lega su Silvio Berlusconi : gli ha promesso il ruolo da premier per spaccare il Carroccio? : Dal vertice di Arcore che ci ha consegnato un centrodestra unito (l'alleanza tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini , Giorgia Meloni e il Quarto polo), esce anche il caso Roberto Maroni : ormai è ...

Accordo segreto Silvio-Maroni Bobo premier FI contro Salvini? E sui collegi scoppia l'ira della Meloni : E se Roberto Maroni avesse un Accordo con Silvio Berlusconi? Il Governatore uscente della Lombardia e a sorpresa non ricandidato alle elezioni regionali del 4 marzo ha sempre avuto un rapporto difficile con Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it