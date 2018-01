Mario Balotelli alla Playstation | Donald Trump | Netflix e il Gabibbo | gli Epic Win e Fail

Balotelli scrive a Matuidi dopo gli insulti razzisti ricevuti a Cagliari : il messaggio di ‘SuperMario’ : Spiacevole epidosio accaduto durante Cagliari-Juve, Blaise Matuidi è stato preso di mira da alcuni pseudo-tifosi sardi che hanno cominciato a rivolgergli insulti razzisti. Nella giornata di oggi il centrocampista francese ha ricevuto il messaggio di scuse del Cagliari ma non solo. Anche Balotelli ha voluto scrivere all’ex Psg per dimostrargli la sua vicinanza, essendosi trovato anche lui in situazioni simili. Ecco il messaggio di ...

Nizza - giorni di vacanza in più per l’attaccante Balotelli ma SuperMario è già al lavoro : Dopo le vacanze di Natale ripresa degli allenamenti per il Nizza. Al lavoro in 19, tra gli assenti i brasiliani Dante e Marlon, ma anche Mario Balotelli. L’attaccante italiano, cosi’ come i due difensori, secondo il sito de “L’Equipe” ha ottenuto qualche giorno di vacanza in piu’, anche se gia’ sta lavorando in Italia con un preparatore atletico. Super-Mario, fin qui protagonista di un’ottima ...

Calcio - l’Italia ha ancora bisogno del (nuovo) Mario Balotelli : “Senza l’Europa, trattenere Balotelli sarà difficile. In campo è eccezionale, sta cambiando il suo stile di gioco e sta crescendo. Non so però se resterà con noi il prossimo anno, dipenderà dai risultati. Il suo ingaggio è di un certo livello e senza competizioni europee non possiamo permettercelo anche se faremo di tutto per farlo restare”. Sono queste le dichiarazioni del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere, intervistato ...

'Buonanotte così...'. Poteva essere scontata quella di Mario Balotelli? No - ma chi se l'aspettava così hot? Torso nudo - muscoli in bella ... : Lutto per Mario Balotelli: e il calciatore, suo malgrado, finisce nel bel mezzo di un caso di cronaca nera che ha sconvolto tutti. E pensare che sui social apparivano sempre insieme: tutti i dettagli

Mario Balotelli in forma Nazionale - video del suo gol al Bordeaux : NIZZA (FRANCIA) La stagione in corso potrebbe essere quella della consacrazione per Mario Balotelli. Niente più 'Balotellate' e un rendimento di altissimo livello. L'ex attaccante del Milan ha segnato ...

Gol Balotelli - sempre e solo SuperMario : l’attaccante decisivo più che mai [VIDEO] : Gol Balotelli – Si è giocata gran parte della giornata di Ligue 1, importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua il momento fantastico di Mario Balotelli, l’attaccante ancora in rete nel successo di misura del Nizza contro il Bordeaux. Il gol del successo al 36′ Balotelli è bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. Quarta vittoria consecutiva per il Nizza, la zona Champions League rimane comunque ...

Dieci anni fa l'esordio di Balotelli - viaggio nella carriera di super Mario : Sarebbe praticamente impossibile descrivere Mario Balotelli con una sola parola. Il compito non si semplifica pur avendo a disposizione pagine e pagine per raccontare la sua storia. Dall'Inter al ...

Mario Balotelli verso l'addio al Nizza : Ad anticiparlo è stato il presidente del Nizza , Jean-Pierre Rivere, intervistato da 'RMC Sport': "Senza l'Europa, trattenere Balotelli sarà difficile. In campo è eccezionale, sta cambiando il suo ...

Balotelli show : gran goal con il suo Nizza - Mario è tornato Super [VIDEO] : goal, prestazioni e nessuna Balotellata. Questo nuovo Balotelli piace eccome e adesso si può ben dire che sia cambiato da ormai due anni. La Nazionale lo ignora colpevolmente, ma lui continua a macinare gioco con il suo Nizza, mettendo a segno reti come quella odierna davvero molto belle. Un destro a giro di prima da fuori area che denota enormi capacità ma anche consapevolezza nei propri mezzi. Ecco la rete del Nizza di un Mario Balotelli che ...

Le Iene - incredibile scherzo a Mario Balotelli. La reazione è tutta da ridere : ... Inzaghi con Nani-Caicedo, Balotelli guida i rossoneri Europa League, Lazio-Nizza: probabili formazioni, diretta tv e streaming oggi 2 novembre

Scherzo a Mario Balotelli - il trafficante di diamanti fugge con la sua auto nuova : Uno Scherzo decisamente ben orchestrato quello delle 'Iene' nei confronti di Mario Balotelli, con la complicità di Enock, il fratello dell'attaccante ora al Nizza. A 'Balo' era stato fatto credere che ...

Le Iene rubano l’auto nuova a Balotelli : lo scherzo che ha fatto ‘infuriare’ SuperMario [VIDEO] : Mario Balotelli è stato vittima di uno scherzo organizzato dalle Iene, famoso programma in onda su ‘Italia Uno’. Grazie alla complicità del fratello Enock, ‘SuperMario’ raggiunge in fretta e furia Brescia con la sua nuova macchina ma l’attaccante non sa che ad attenderlo c’è una ‘trappola’. Il fratello gli presenta un finto trafficante di diamanti, Marlon, con il quale proprio Enock avrebbe dovuto ...