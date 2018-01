“Maremosso” - album del duo bolognese LeFragole : striature giocose - teatrali e - per certi aspetti - circensi : Maremosso, il nuovo album autoprodotto del duo bolognese LeFragole, si è rivelato più di una sorpresa. Per meglio dire, esso stupisce più di una volta: se a un primo ascolto le diciannove canzoni al suo interno ti catturano per il loro ritmo e la loro musicalità, successivamente ci si accorge che non è soltanto […]