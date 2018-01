Marche | entro il 15-2 domande per contributi a vitivinicoltura

Sisma Centro Italia - consegnate 78 casette nelle Marche : Roma, 7 dic. (askanews) consegnate oggi 52 casette a Muccia e 26 nel Comune di Pievetorina, 8 in località Antico e 18 in località La Serra, alla presenza dell'assessore regionale alla Protezione ...

Terremoto Centro Italia : consegnate 78 casette nelle Marche : Alla presenza dell’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti e del sindaco Alessandro Gentilucci sono state consegnate oggi 52 casette “SAE” a Muccia, 26 a Pievetorina, 8 in località Antico e 18 in località La Serra. “La consegna di queste abitazioni è un segnale concreto di un percorso difficile, complesso e che ci ha portato ha dare alle famiglie una soluzione degna, anche se temporanea. Nel ...

Maltempo in centro Italia : vittime in Abruzzo - allerta nelle Marche e in Molise : Attila si sta abbattendo sulle regioni adriatiche centro-meridionali con temporali e nubifragi. In Abruzzo è stata diramata l'allerta rossa dalla Protezioni civile. Le piogge intense stanno creando problemi in particolare nelle aree tra le province di Pescara e Teramo, dove si sono registarti allagamenti e frane.Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale a causa dell'asfalto scivoloso e della scarsa visibilità. I figli ...