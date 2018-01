Manuela Arcuri | che bambola! con Photoshop

: #accaddeoggi Facciamo gli auguri a Manuela Arcuri, attrice. Nata l' #8gennaio 1977, festeggia 41 anni.... - biografieonline : #accaddeoggi Facciamo gli auguri a Manuela Arcuri, attrice. Nata l' #8gennaio 1977, festeggia 41 anni.... - FabianaTT_ : Manuela Arcuri: troppo Photoshop, piovono critiche. (FOTO) - x1DIR4EVER : Manuela Arcuri: troppo Photoshop, piovono critiche. (FOTO) - Catginia : Manuela Arcuri: troppo Photoshop, piovono critiche. (FOTO) - MatyZall : Manuela Arcuri: troppo Photoshop, piovono critiche. (FOTO) -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Collo da cigno, pelle perfetta, occhi grandi e un ovale che sembra disegnato. Anzi lo è. Con. Forse non l’avete riconosciuta dalla foto qui sopra, ma si tratta di. L’attrice ha cominciato l’anno nuovo con un iterventino… del celebre programma di fotoricco (o con qualche app simile). Ma le è scappata un po’ la mano. Infatti, sembra una bambola in carne e ossa. LEGGI ANCHEErrori dei vip sui social network, la compilation 2017 A poche ore dal post, pubblicato il giorno dell’Epifania, il profilo Instagram diera piano di commenti al vetriolo e inviti a essere più naturale. Tanto che la foto incriminata è stata cancellata e non compare più sul profilo @_official. Ma basta tornare indietro al 22 dicembre per notare che l’attrice non è nuova ai fotoritocchi. Anche in questa foto, infatti, appare ...